Raketový vzestup fotbalistů Přepeř do ČFL: šest postupů za šest let

Ambiciózní klub z malé obce u Turnova s necelou tisícovkou obyvatel je v českém fotbalu opravdovou kometou.

Do sezony 2012/13 hrály Přepeře v Sekerkových Loučkách jako Mírová B a postoupily do I. B třídy, jenže mateřský klub je do ní nepřihlásil. Oficiálně tak FK Přepeře vznikl až v roce 2013, kdy majitel a předseda klubu Michal Kupka, jednatel místní sponzorské firmy RTW Trans, hráče z béčka Mírové vykoupil. Tým začal hrát takzvaný „prales“, tedy okresní soutěž, a postupně postupoval a postupoval až do ČFL.

V loňské sezoně skončili Přepeřští v roli nováčka v divizi C druzí a vzhledem k tomu, že vítězné Mšeno postup nechtělo, nabídku na účast ve třetí lize neodmítli.

„Nebylo to nějaké nahodilé rozhodnutí, naším cílem bylo skončit do druhého místa, protože jsme do té ČFL postoupit chtěli,“ uvedl Miroslav Kvapil, místopředseda FK Přepeře. „Pokud jde o náš finanční rozpočet v divizi a teď ve třetí lize, ten je prakticky stejný.“

V letní přestávce muselo vedení řešit otázku hlavního trenéra, protože úspěšné duo otec a syn Petříkovi odešlo do polského druholigového celku Chojniczanka Chojnice. „Variant bylo několik a volba nakonec padla na trenéra Jiřího Zachariáše, který dosud vedl dorost ve Slovanu Liberec. Chtěli jsme prostě, aby to byl místní člověk z regionu,“ řekl Kvapil.

Změnami prošel i kádr. V Přepeřích skončily opory Bína, Vrabec, Schubert a hrající trenér Petřík mladší, posilami se naopak stali Vébr a Tvaroha z Dobrovice, dále Díl, Venc a Elbel. Jakousi stěžejní osu mužstva by měli tvořit ostřílený bek s prvoligovými zkušenostmi Nesvadba, středopolař Pavlata a v útoku nejlepší loňský kanonýr týmu Synek. Brankářskou dvojici tvoří Hyka a Čech, současný trenér gólmanů v prvoligovém Liberci.

Obměněný tým s novým koučem první mistrovský test zvládl, když ve středu vyhrál v předkole domácího poháru MOL Cupu na trávníku divizního Trutnova jasně 3:0. „V první půli byly trochu nepřesnosti, ale druhá už byla dobrá. Kvalitním testem byl i přátelák se Slovanem Liberec, kdy jsme hlavně v prvním poločase obstáli,“ tvrdí Miroslav Kvapil. „Do ČFL vstupujeme s tím, že chceme hrát v klidném středu tabulky, rozhodně nechceme bojovat jen o záchranu. I když vzhledem k tomu, že je tam spousta ligových B-týmů, tak ta soutěž bude taková nevyzpytatelná.“

Fotbalisté FK Přepeře odstartují historickou sezonu v ČFL ve skupině B tuto neděli na hřišti Pardubic B. Doma na svém stadionu s názvem RTW Arena, jehož roční výročí otevření oslavili minulou sobotu zápasem proti staré gardě Slavie Praha, se poprvé představí v sobotu 17. srpna od 10.30 v duelu proti Brozanům.