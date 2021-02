Bez zápasů i tréninků. Přesto Přepeře pohárový duel Plzní nevzdaly

Na podzim to měl být v malé vesničce u Turnova velký fotbalový svátek. Týmu FK Přepeře, účastníkovi ČFL, totiž po překvapivém vyřazení druholigového Varnsdorfu přisoudil los do 3. kola domácího poháru MOL Cupu plzeňskou Viktorii.

Atraktivní zápas se měl na přepeřském stadionku odehrát 7. října, ale prvoligová Plzeň využila práva, že v reprezentační přestávce není povinnost hrát soutěžní utkání, a pohárový duel byl na její žádost odložen.



Jenže nedlouho poté byly kvůli koronaviru všechny sportovní soutěže včetně MOL Cupu zastaveny. „To byla velká škoda, že se to u nás tehdy neodehrálo. Počasí i terén byly ideální a my jsme v té době hráli docela solidně, měli jsme formu a mohl to být hodně zajímavý souboj,“ řekl přepeřský kouč Josef Petřík mladší, jehož tým sídlí v přerušené ČFL ve skupině B po osmi odehraných kolech na třetí příčce.

Pohárový program se opět rozjel až v tomto roce, jenže v současném počasí pochopitelně nelze připravit trávník bez vyhřívání. Hrát zápas na umělé trávě v Lomnici Západočeši jednoznačně odmítli, na což měli dle regulí právo, takže se nakonec po složitých jednáních utkání odehraje v plzeňské Doosan Areně, kde dnes půjde o hodně nerovný souboj. A to nejen kvůli výkonnostnímu rozdílu mezi první ligou a ČFL.

Zatímco fotbalisté domácí Viktorie normálně hrají a trénují v klasickém rytmu nejvyšší soutěže, amatérské Přepeře se od 10. října, kdy odehrály poslední soutěžní zápas, nesměly společně připravovat a samozřejmě ani hrát utkání.

„Je to celé plné paradoxů. Naši hráči se připravovali jen individuálně nebo v malých skupinkách. Společně trénujeme asi týden na umělé trávě v Turnově poté, co jsme dostali dokument, že MOL Cup je vlastně profesionální soutěž a my, jako její účastníci, se na ni můžeme za určitých podmínek připravovat normálně,“ uvedl trenér Petřík.

Přepeře oproti některým týmům z nižších soutěží, jež odstoupily i kvůli povinným drahým testům na koronavirus, pohár bez boje nevzdaly a s Plzní, byť na jejím stadionu, si to rozdat chtějí. „Vzdát to předem nás nenapadlo, i když absolutně nevíme, co od toho čekat.

Určitě těžko můžeme mít postupové ambice, nechceme udělat nějakou velkou ostudu, zkusíme třeba Plzeň chvílemi potrápit, ale po té přípravě...,“ naznačil Petřík. „Půjde hlavně o to, že naši kluci po dlouhé době zažijí pocit soutěžního zápasu, že si navléknou dres, nazují kopačky, nasadí chrániče a vyběhnou na trávník. Navíc vyhřívaný a na stadionu jednoho z nejlepších českých klubů.“

Přepeřští fotbalisté včera absolvovali testy na covid, všechny negativní, takže do Plzně dorazí kompletní. Z podzimního kádru chybí cizinci Kvesič a Zaradny, novou posilou je bývalý hráč Liberce Knejzlík.