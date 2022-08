Budínský opouští Baník, do konce sezony bude hostovat v Karviné

Zkušený středopolař se během ročního působení v Baníku nedokázal natrvalo probojovat do základní sestavy, a tak se po třech letech vrací do Karviné, kde zažil nejúspěšnější část kariéry. S MFK v roce 2016 postoupil do první ligy.

„Lukáš to tady velice dobře zná a já pevně doufám, že naváže na své první, pět let dlouhé angažmá. Budeme na něj spoléhat, protože všichni víme, co umí,“ řekl sportovní ředitel Karviné Lubomír Vlk.

Budínský má na kontě 208 ligových startů z působení v Karviné, Bohemians 1905, Ostravě a Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži nastřílel 41 gólů. Za Karvinou může nastoupit už dnes proti Táborsku.