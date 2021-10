V Baníku je velká konkurence, ví Budínský. Bojuje o místo v sestavě

V lize byl dvakrát v základní sestavě, v prvním kole v Jablonci (0:1) a minulou sobotu proti Bohemians Praha 1905 (4:1). V šesti zápasech střídal. Leč dosud ani jedno utkání neodehrál celé.

„Kluci hráli dobře, takže nebylo co měnit. Jsem rád za každou minutu. Potěšilo mě, že jsem byl po osmi kolech znovu v základu,“ řekl Budínský po duelu s Bohemians 1905. „Snažím se pomáhat, být trpělivý, vnímat styl hry, který je trochu jiný, než jsem hrál před tím.“

V čem je hra Baníku jiná než Mladé Boleslaví? „Máme nějaké taktické záměry, ale nebudu je prozrazovat,“ odpověděl s úsměvem.

To, že přišel jako posila, a přitom místo v sestavě nemá jisté, nevnímá negativně. Není naštvaný. A znovu čeká, zda dostane příležitost v neděli, kdy Ostravští nastoupí od 16.00 v Liberci.

„V Baníku je velká konkurence. Pokud chceme hrát co nejvýše, tak musíme mít široký kádr. Vybrat sestavu je úkolem trenéra a nás je tam hodně. Pro trenéra není jednoduché postavit mužstvo tak, aby všichni byli spokojeni.“

V minulém kole se dočkal i prvního gólu za Baník. „Lukáše jsme potřebovali do postupného útoku, do mezihry, aby i¬on rozbíhal útoky na stopery a halfbeky,“ komentoval ostravský trenér Ondřej Smetana zařazení Budínského do základní sestavy. „Rozumí si s míčem, má myšlenku, přehled. Svým přístupem na nás, na trenéry, vytvářel tlak, aby se dostal do sestavy. Nyní jeho čas přišel i pro to, že za sebou měl dva stopery a vpředu jsme měli dva útočníky.“

Jak kouč vidí další působení Budínského týmu?

„Přišel k nám později. Doháněl i¬nějaké kondiční manko. Ale má své přednosti. Využíváme ho, jak nejvíce můžeme, ale nějaká sestava byla daná, takže jsme ji nechtěli moc měnit,“ uvedl Smetana. „Třeba utkání v Teplicích (2:1), kde střídal, jsme zvládli i díky němu. Snažíme se využít jeho ofenzivní kvality, takže třeba proti Bohemce dostal přednost před Kalym (Filipem Kaločem), který je defenzivnější.“

Budínský uznává, že potřebuje nabrat hlavně herní praxi. „V Bolce jsem poslední půl rok nehrál. Do rytmu jsem se teď dostával pomaleji, než jsem sám očekával. Ale už se cítím dobře,“ podotkl Lukáš Budínský.