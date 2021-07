Jak k vítěznému obratu Líšně nad Žižkovem přispěl i zbrojovácký hlavní rival

Se Zbrojovkou fyzioterapeut Ivan Janský spolupracuje dlouhodobě, v rámci své rozšířené praxe má ale i jiné pacienty. Jedním z nich je i útočník Jan Silný z Líšně.

Toho na konci května odvezla z tréninku přímo z hřiště sanitka se zlomenou paží a vykloubeným ramenem. V sobotu už Silný na posledních 15 minut střídal. Stihl pro Líšeň vybojovat vyloučení žižkovského obránce Davida Březiny a dát její vítězný gól a dokonat tak obrat z 0:2 na 3:2.

Po něm prožíval obrovské zadostiučinění. Pravou ruku prý pořád ještě nemůže zvednout nad hlavu.

„Není to stoprocentní. Možná můžu jít tak na sedmdesát procent nebo ještě míň. Co jsem v týdnu vypozoroval, ještě jsem neměl hrát, ale nakonec se trenéři rozhodli mě tam dát, a dobře to dopadlo,“ usmíval se hrdina zápasu.

Velký dík adresoval nejen spoluhráčům, kteří mu gólovou situaci nachystali, ale i Janskému.

„Ivan mi z legrace říkal, že to bude dělat tak, abych byl k dispozici až od šestého kola,“ narážel Silný na vylosování 2. ligy, které Zbrojovku a Líšeň svede proti sobě v 5. kole. „Je to samozřejmě řečeno v lehčím tónu. S Ivanem pracuji denně, chtěl mě dostat na hřiště a patří mu obrovský dík,“ vzkázal fyzioterapeutovi 26letý fotbalista.

Leckoho možná překvapilo, že se Silný v zápase vůbec objevil. Od jeho vážného úrazu uplynuly dva měsíce, což je s vykloubeným ramenem krátká doba.

„Trénuje s námi posledních čtrnáct dní. Zlomenina nebyl až takový problém, ale vykloubené rameno se hojí tři měsíce. Silný ale není z této planety. Pokud se nějaký jiný hráč léčí s kolenem půl roku, Silný je zpět za měsíc. On je mimozemšťan,“ řekl o svém žolíku líšeňský trenér Milan Valachovič.

Do úplného rizika však nešel, Silného měl vyzkoušeného i z generálky proti béčku Baníku. V období před startem druhé ligy s ním navíc pracoval na tom, aby z něho odstranil případné psychické zábrany, provázející návraty z marodky.

O tom, že dá gól, prý Silný vyprávěl spoluhráčům od 75. minuty, kdy z lavičky vstoupil do hry. Sám ale dobře věděl, že je v tomto odhodlání i kus nadsázky. Například na standardní situace na tréninku raději ještě nechodí.

„Kluci říkají, že běhám jako postižený, když si ji při běhu dávám na hruď. Každá minuta na tréninku a v zápase je pro mě zkouškou,“ vypráví Silný.

Při svém plodném vstupu do zápasu měl zřejmě i štěstí, že ho faulující Březina při zákroku na červenou kartu strhl za levé, tedy zdravé rameno.

„Do souboje bych ale šel, i kdyby mě měl chytit za to vykloubené,“ ujišťoval při rozhovoru s novináři.

Po vítězném gólu na 3:2 neskrýval Silný ohromnou euforii. „Po takovém zranění je to vždy nesmírně cenný moment. Říkal jsem všem, že gól dám. Dělal jsem si srandu. Při gólové situaci jsem si míč i špatně zpracoval, o to lépe to však dopadlo,“ usmíval se.