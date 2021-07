Silný start fotbalistů Líšně: po obratu myslí zase na přední příčky

Prý běhám jako postižený, smál se hrdina dramatu Návrat po komplikovaném zranění řeší líšeňský útočník Jan Silný s fyzioterapeutem Ivanem Janským, pracujícím pro konkurenční Zbrojovku Brno. „Z legrace mi říkal, že to bude dělat tak, abych byl k dispozici až od šestého kola,“ narážel Silný na vylosování 2. ligy, které Zbrojovku a Líšeň svede proti sobě v 5. kole. Místo čekání na čas po derby vletěl na hřiště hned v úvodním kole nové sezony a stal se žolíkem Líšně při výhře nad Žižkovem. „Je to samozřejmě řečeno v lehčím tónu. S Ivanem pracuji denně, chtěl mě dostat na hřiště a patří mu obrovský dík,“ vzkázal fyzioterapeutovi 26letý fotbalista. Pravou ruku, kterou si v květnu na dvou místech zranil na tréninku, prý dodnes nezvedne nad hlavu. „Kluci říkají, že běhám jako postižený, když si ji při běhu dávám na hruď. Každá minuta na tréninku a v zápase je pro mě zkouškou. Na Žižkov jsem asi neměl ani jít, co jsem tak vyrozuměl v týdnu, nakonec mě tam poslali,“ vypráví Silný. Při svém plodném vstupu do zápasu měl zřejmě i štěstí, že ho faulující David Březina při zákroku na červenou kartu strhl za levé, tedy zdravé rameno.

Po vítězném gólu na 3:2 neskrýval ohromnou euforii. „Po takovém zranění je to vždy nesmírně cenný moment. Říkal jsem všem, že gól dám. Dělal jsem si srandu. Při gólové situaci jsem si míč i špatně zpracoval, o to lépe to však dopadlo,“ usmíval se.