Fotbalová Kroměříž se touží vrátit se do druhé ligy

Když po skončení ročníku 2016/17 dostali Hanáci nabídku postoupit mimo pořadí ze 4. místa, odmítli ji s tím, že za tři dny nedokážou splnit licenční podmínky pro účast v profesionální soutěži.

Teď usilovně pracují, aby případný posun o soutěž zvládli po všech stránkách.

„Dlouho jsme se této otázce vyhýbali. Nechtěli jsme to veřejně proklamovat. Ale pokud by tým, který soutěž vyhraje, nedostal od vedení možnost postoupit, pak nevím, proč bychom fotbal dělali. Ano, máme zájem o druhou ligu,“ potvrdil maximální ambice místopředseda výkonného výboru SK Hanácká Slavia Karel Heinz.

Generálního partnera nahrazují menší sponzoři

I přesto, že klub nemá generálního partnera. „O to více jednáme s regionálními podniky. Díky nim můžeme navyšovat rozpočet. Raději více drobných sponzorů než jeden velký, kterého to po pár letech přestane bavit a pak skončí,“ nastínil Heinz ekonomickou strategii klubu, který úzce a úspěšně spolupracuje s místní radnicí.

V Kroměříži počítají, že další peníze by mohly přitéct ze Zlínského kraje a Fotbalové asociace.

„Pak bude záležet, s jakým týmem bychom šli do druhé ligy. Razíme cestu mladých, talentovaných a ambiciózních kluků, kteří se chtějí ukázat a třeba si získat lepší angažmá,“ naznačil Heinz.

Aby se postupové sny Kroměříže zhmotnily, musí navázat na úspěšný podzim.

„A jaro bude ještě těžší,“ uvědomuje si Červenka, jehož celek přezimuje na čele s náskokem tří bodů na juniorku Sigmy Olomouc a osmi před rezervou Baníku Ostrava.

„Obě béčka a ani Hlučín ještě neřekly poslední slovo. Soupeři budou na nás lépe připravení, budou se chtít vytáhnout, což se dělo už v průběhu podzimu,“ poznamenal Červenka.

Kroměříž ho uzavřela sérií šesti vítězství, podruhé a naposledy prohrála v 7. kole na začátku září.

„Věděli jsme, že dokážeme hrát dobrý fotbal, ale že budeme tak vysoko, je příjemné překvapení,“ přiznává trenér lídra MSFL, jemuž paradoxně pomohla jarní covidová uzávěra.

Přestože nebylo jisté, že se fotbalové soutěže na jaře rozjedou, v Kroměříži od ledna najeli na pravidelný tréninkový cyklus, ve kterém pokračovali i po předčasném ukončení sezony. Ve složitých podmínkách koronavirové pandemie se tříbil charakter mužstva.

Pandemie covidu tým stmelila

„Kluci se každé tři dny testovali, jezdili jsme po všech čertech, převlékali se doma, protože náš stadion byl zavřený. Vystoupili jsme z komfortní zóny a tým se díky tomu stmelil a naučil překonávat překážky,“ shrnul jarní martyrium, z něhož v Kroměříži žili celý podzim.

Stejného scénáře se však bojí nejen Červenka. „Ztratili jsme dvě sezony, v minulé prožili kluci tři čtvrtě roku bez fotbalu. Bylo mi jich líto, když jsem viděl, jak tvrdě pracují a pak to nemohli prodat ve víkendovém zápase. Nedokážu si představit, že by se to opakovalo. Mělo by to fatální následky,“ míní Červenka.

Raději spřádá fotbalové plány. Ačkoliv je sezona teprve ve své polovině, už musí myslet na příští, která může být v Kroměříži znovu druholigová. Po 16 letech, kdy soutěž po prodeji licence Opavě dobrovolně opustila.

„Víme, kde potřebujeme tým doplnit, posílit, kdo by postup zvládnul, kdo by měl problémy. Přechod z MSFL do druhé ligy je těžší než z druhé do první. Druhá liga se nedá hrát se stejným mužstvem. To by bychom byli bláhoví,“ ví Bronislav Červenka, který odkopal v české lize 276 zápasů a s Interem Baku se stal dvakrát ázerbájdžánským mistrem.