Kroměřížský trenér Červenka: O druhou ligu se budeme ještě rvát

Musíte však získat o čtyři body více než Frýdek a o tři více než Líšeň. To nevypadá reálně.

Pořád je to otevřené. I ostatní mančafty můžou ztrácet. Když hraje proti sobě první šestka, bere si body navzájem. A Líšeň jede k pátému Uničovu, Frýdek má doma šestý Vyškov.

Tři kola před koncem sezony jste soutěž vedli. Bylo by zklamání, kdyby přímý postup nevyšel?

Ne, pokud zvládneme poslední dva zápasy a sezonu dokončíme v úzké špici. Věděli jsme, že to bude těžká soutěž. Je v ní šest absolutně vyrovnaných mančaftů. Nikdo není odskočený jako loni Prostějov. Tabulka se mohla za jiné konstelace úplně obrátit. Jasně, člověk chce vždycky vyhrávat a získávat co nejvíce bodů. Ale zklamání určitě ne. Jsme rádi, že bojujeme do konce o první místo.

Pořád platí, že v případě prvenství v soutěži byste šli do druhé ligy?

Udělali bychom všechno pro to, abychom sehnali peníze a postavili kvalitní tým. Abychom do toho nešli s tím, že budeme někde paběrkovat, ale že budeme aspoň trochu konkurenceschopní mančaftům od středu tabulky dolů. Všechno však záleží na posledních dvou kolech. Pokud je nezvládneme, tak se o druhé lize bavit nemůžeme a budeme stavět tým na MSFL.

Po dvou sezonách se do ní vrací béčka prvoligových klubů. Vítáte to?

Zvýší se kvalita týmů, přibudou náročnější zápasy. Každý odehraje v sezoně o čtyři utkání víc. Pro některé mančafty to bude velká komplikace a budou toho mít na konci sezony plné zuby. Už tak to není profesionální fotbal, ale amatérský.

Po devíti letech opouští třetí ligu sousední Hulín, kde jste ještě nedávno hrál. Nejste z toho smutný?

Mrzí mě to. Bylo to derby, mělo svůj náboj, dobrou atmosféru, většinou se hrály kvalitní zápasy. Hulín byl tradiční účastník, škoda. Měli úzký hráčský kádr. A když se jim zranili klíčoví hráči, měli to obrovsky náročné. Proto nezvládli boj o udržení.