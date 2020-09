Proč Kroměříž odpískala pohár proti ligistovi? Nechce mít koronatrable

„Na základě konzultace se zástupcem Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a jeho zcela zásadního stanoviska ve věci covid-19 se výkonný výbor SK Hanácká Slavia Kroměříž rozhodl ukončit účinkování A-týmu mužů v MOL Cupu soutěžního ročníku 2020/2021,“ stojí v prohlášení na webu klubu.

Utkání se mělo hrát příští úterý na stadionu Hanácké Slavie. Kroměříž tak rozšířila početnou řadu amatérských týmů, které dobrovolně odstoupily z letošního poháru, protože nechtěly podstoupit testy na koronavir. Ty jsou povinné před zápasy proti soupeřům z profesionálních soutěží. Už v srpnu je odmítli v divizním Slavičíně.

„Asociace nám nabízela zajistit testování přímo u nás za dva a půl tisíce za test, nebo bylo možné jet do laboratoře v Otrokovicích, kde by byla cena 1 700 korun. Vždy by navíc museli být všichni v jeden čas na stejném místě, což je nereálné zajistit. Kluci mají pracovní, studijní a další povinnosti,“ vysvětloval tehdy sekretář Slavičína Stanislav Belžík.

Trenér Petr Slončík připustil, že roli hrál i ne zrovna atraktivní sok z druholigového Třince.

Přestože amatérské týmy často argumentují vysokými finančními náklady, testy jim můžou způsobit i další problémy - pokud odhalí nakažené hráče.

„Nejsme v režimu profesionálních klubů. Ráno mají pozitivního, druhý den se protestují znovu a jedou dál, zatímco my půjdeme do karantény,“ upozornil kouč Kroměříže Bronislav Červenka na dvojí metr hygieniků.

„Klukům je asi líto, že se mohli popasovat s ligovým týmem, ale současná situace je tak blbá, že do toho nikdo nechce jít,“ přiznal Červenka.

Paradoxní přitom je, že Kroměříž se minulý týden v reprezentační pauze střetla s prvoligovým Baníkem Ostrava. Ale protože se jednalo o přípravný duel, obešlo se to bez předzápasových testů.

Mol Cup 2020/2021 Program a výsledky

„Tahle nemoc je zvláštní, asi i proto jsou opatření divná. Nejsem erudovaný a nechci nikomu radit, ale takhle jsme se rozhodli,“ uzavřel Červenka téma odstoupení z tuzemského poháru, v němž Kroměříž v roce 2011 postoupila až do semifinále.

Hanácká Slavia teď může napřít stoprocentní pozornost na Moravskoslezskou ligu, v níž se po nepovedeném vstupu zvedla a vyhrála poslední dva duely včetně vloženého středečního kola ve Frýdku-Místku.

„Domácí porážka 1:5 od Hlučína nám otevřela oči. Bylo to pomalé, statické, bez drajvu. Museli jsme konat. Udělali jsme změny v kádru. Dostali šanci mladí a noví. Fungují velmi dobře a výsledky se dostavují,“ shrnul Červenka.

A případné pohárové trable by mohly jeho mužstvo v rozletu zastavit.