Byla to totální zhovadilost, vzpomínají v Živanicích na duel s Vyšehradem

„To byla totální zhovadilost,“ vzpomínal na něj pro MF DNES trenér Východočechů Roman Oliva.

Živanice prohrály 1:2, když hosté zápas i díky nařízené penaltě otočili během čtyř minut v závěru druhého poločasu. Kouč Oliva byl dokonce vyloučen na tribunu.

„Musel jsem nějak ochránit svůj mančaft. V tom zápase byla zapískána spousta otočených faulů, potřeboval jsem, aby se hra nějak rozkouskovala, abychom se uklidnili. Počastoval jsem rozhodčí asi ne zrovna pěknými slovy,“ přiznal trenér Oliva.

Za jeho prohřešek podle něj tehdy Živanice „vyfasovaly“ dvacetitisícovou pokutu. „Vždycky když jsem byl vyloučený, tak potom něco přišlo,“ dodal Oliva.

Současné dění na svazu jej zastihlo v nemocnici. „Ze začátku jsem z toho všeho byl překvapený, ale když se podíváte zpětně, tak některé věci byly do nebe volající. Jsem rád, že se konečně něco děje,“ netajil Oliva.

Se svazem měl v inkriminovaném období velkou rozepři i dnes již čestný předseda Živanic Petr Špaček, ten byl z něho dokonce vyloučen. Důvodem byl jeho kritický otevřený dopis směřovaný právě Fotbalové asociaci ČR. To bylo na podzim roku 2018 ještě před zmíněným duelem s Vyšehradem, i k němu se však posléze vyjadřoval.

„To si neumíte představit, jak se dá odpískat a odmávat fotbalový zápas,“ rozčiloval se tehdy. „Nikdy nás doma nikdo od první minuty takhle ‚neřezal‘. V poločase jsme 1:0 vedli a nastavovalo se pět minut. Ve druhé půli jsme pak 1:2 prohrávali a rozhodčí to ukončil hned. Reálně jsme po utkání uvažovali, že úplně skončíme, i kvůli hráčům,“ přiznal Špaček.

A utkání s Vyšehradem rozhodně nebylo jediné, které ho rozlítilo.

„Se zápasy z té doby mám jen ty nejhorší zkušenosti. S tím Vyšehradem už jsme si říkali, že si z nás rozhodčí dělají pr... Třeba předtím v Brozanech (výhra 3:0) naši kluci odehráli bezproblémový zápas, co se týče všeho, pohodička. Pak v Písku (porážka 1:3) už teoreticky o nic nešlo, protože se z ČFL nesestupovalo. Pískali to tam Paták, Mudra a Pastyřík, delegátem byl Sádovský. A bylo to šílené, i domácí diváci se divili, zda je něco takového možné. Rozhodčí si pak z našich hráčů dělali legraci a říkali jim, že si můžou stěžovat. Neuznali nám vyrovnávací gól na 2:2. Někdo si asi na ten zápas vsadil, protože na Písek byl dobrý kurz, ten šel pak zázračně dolů... Tak to asi byli ti diváci,“ říkal ironicky.

„Žumpa - 3. liga“

Výše zmíněný otevřený dopis na svaz Špaček poslal v pondělí 29. října 2018, třetí ligu v něm nazval „Žumpa - 3. liga“. Vedle ostré kritiky směrem k sudím a kvalitě jednotlivých stadionů později přišel ještě s jednou závažnou věcí.

Předseda TJ Sokol Živanice Petr Špaček.

„Před jarním utkáním se Zápy (výhra Živanic 1:0) nám tehdy volal bývalý delegát, jestli bychom byli ochotní zápas prodat,“ přiznal Špaček. „To už je trochu moc, ne? Smekám před našimi hráči, že s tím za námi přišli a řekli nám to. Utkání pak odehráli na hranici možností a zvítězili, což se samozřejmě nesetkalo s kladnou odezvou,“ dodal.

Ze svazu potom Živanicím začaly chodit další pořádně „mastné“ pokuty za to, že jako třetiligový klub nemají žádná mládežnická družstva.