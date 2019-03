Zraněný jihlavský obránce Tlustý jen kouká na televizi

Verdikt byl neúprosný, minimálně měsíc bez fotbalu. „Taková nešťastná náhoda. Při tréninku jsem strčil nohu do jedné střely, nějak špatně jsem došlápl a zvrtnul jsem si kotník a poničil vaz,“ líčí jedna ze zkušených opor FC Vysočina.

„Samozřejmě je to hodně blbé. Člověk odmaká a odběhá celou zimní přípravu a nakonec se stane něco takového těsně před soutěží,“ mrzí Tlustého. „To moc sportovců zažít nechce.“

Zatímco jihlavští fotbalisté už odehráli první dva soutěžní zápasy – doma porazili Znojmo 2:1 a včera remizovali s Táborskem 1:1 – Tlustý se na výkony spoluhráčů na trávníku mohl dívat pouze z tribuny.

„Bohužel s tím nemůžu dělat vůbec nic. Ani chodit ven,“ štve Tlustého. „Nemám na to ani došlapovat. Takže většinou sedím nebo ležím a jen koukám na televizi. Je to mrzuté, člověk je zvyklý na nějaký pohyb, a tak ho to ani moc nebaví. Je to prostě nepříjemné,“ líčí.

Zápasy Vysočiny si však uniknout nenechá. „Chystám se. Zrovna se oblíkám a za chvíli jedu,“ popsal včera v poledne před cestou do Tábora. „I když počasí není pro diváka zrovna hezké, nedá se nic dělat. Půjdu kluky podpořit.“

Příliš radosti si však neužil. Jihlava sice od 24. minuty vedla, když se prosadil Klíma, domácí však pět minut před přestávkou Hasilem vyrovnali. A protože po změně stran už branka nepadla, favorit z Vysočiny na půdě sestupem ohroženého soupeře ztratil dva důležité body.

„Už při zápase se Znojmem jsem byl určitě nervózní. Byl to klasicky první duel sezony a bylo vidět, že se ještě musíme zlepšit. Takové výkony by nám nestačily,“ připustil Tlustý, který věří, že se Jihlava popere o návrat do nejvyšší soutěže. „Věřím tomu, že dokážeme zabojovat o horní příčky,“ přeje si. „Budu doufat, že to zvládneme. Kdybychom postoupili, bylo by to hezké.“

Tlustý je už inventářem klubu, v Jihlavě odchovanec pražské Slavie působí už dvanáctou sezonu. „Letí to hrozně rychle, stejně jako život celkově. Ani si nevšimnete, a jste na konci kariéry. Přitom mi připadá, jako bych začínal,“ usmívá se Tlustý. „Že v Jihlavě zůstanu tak dlouho, by mě nikdy nenapadlo. Ale je to tak.“

K Vysočině měl vždy vztah. „Kousek od Jihlavy, asi patnáct kilometrů, máme chatu,“ prozradil hráč, jenž do Jihlavy zamířil na testy na podzim roku 2007. „Takže když se ozvala Jihlava, že jdu zrovna sem, přišlo mi to vtipné,“ dodal Tlustý.