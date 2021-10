Pohárový kiks hodil Floder za hlavu, má první nulu

Výkyvy vykazuje i jeho současný záskok za zkušeného Martina Berkovce, za nímž Floder dostává prostor v domácím poháru a po jeho zranění hlavy i ve druhé lize. Během krátké doby na sebe upozornil jak nevídaným kiksem při vyřazení Zbrojovky z MOL Cupu, tak o víkendu čistým kontem a jedním klíčovým zákrokem na cestě k brněnské výhře 1:0 v Třinci.

„Možná jsem na sedmdesáti nebo osmdesáti procentech své výkonnosti, bez zápasového rytmu je to trochu složitější a chybičky se tam najdou,“ přiznává upřímně Floder.

Nulu v součtu s třemi pohárovými duely udržel v sezoně teprve podruhé.

„Jsem strašně rád, že jsme to zvládli za tři body a že jsem klukům mohl pomoct. Kdybychom dostali gól na 1:1, tak kdo ví, jak by zápas vypadal, ale naše obrana fungovala dobře, dozadu kluci hráli zodpovědně a Třinec moc šancí neměl,“ komentoval brněnský rodák výsledek, jemuž dal konkrétní podobu proměněnou penaltou Jakub Řezníček.

Momentka z duelu Třinec (červená) - Brno

Pochvaly se dočkal vzápětí. „Je pravda, že ačkoli jsme první a máme slušný počet bodů, dlouho jsme neudrželi čisté konto, jiní brankáři jich mají víc. Každá nula je tak pro gólmany fajn a dneska pro Jirku obzvlášť,“ vyzdvihl brněnský kouč Richard Dostálek.

Pro Flodera je zajištění výhry z venku obzvlášť důležité. V paměti je ještě jeho selhání z Varnsdorfu, kde Zbrojovka na začátku října přišla o výhru poté, co její brankář pustil mezi nohama do sítě rutinně zahranou malou domů.

„V nejhorší okamžik se mi střetly myšlenky. Chtěl jsem míč zpracovat nohou, abych mohl tahat čas, protože se blížil konec. Na poslední chvíli jsem se rozmyslel, že míč vezmu do rukou. Nakonec jsem neudělal ani jedno a padlo to do brány. Klasický black out. Věřím tomu, že kdyby ten balon na mě šel znovu klidně tisíckrát, tak už to takhle špatně neudělám,“ ohlíží se Floder za situací, která pak oběhla internet na videu.

Špatný byl ještě druhý den. Uvědomoval si, že Matěji Hrabinovi nemůže moc vyčítat ani to, že malou domů zahrál směrem na branku, a ne vedle ní, jak velí fotbalové automatismy.

„Lepší by to bylo, ale v tom chyba určitě nebyla. Balon sice skákal, ale nic složitého v tom nebylo. Hlavou mi běželo, že jsme mojí chybou nepostoupili, ale psychicky mi pomohli kluci. Pak už jsem se na to nesoustředil. Utápět se v tom by ničemu nepomohlo,“ míní Floder.

Prostor dostal dřív, než mohl čekat. Berkovcovo zranění ho poslalo znovu mezi tři tyče. Floder ví, že jeho záskok je nejel důležitý, ale i sledovaný, protože Berkovec je jedním z nejdůležitějších hráčů Zbrojovky.

Nemusí přijít minela jako ve Varnsdorfu, ale stačil upuštěný centr v derby s Vyškovem a hned se o něm debatuje.

„Pár minut předtím mě jejich útočník kopnul do brňavky. Brněly mi prsty na rukou, zákrok to ovlivnilo. Není to omluva, vypadalo to blbě, ale opravdu to bolelo,“ vysvětluje Floder.

O tom, jak dlouho bude o svém potenciálu přesvědčovat, nemá představu. Berkovec naznačil, že po otřesu mozku by rád chytal co nejdřív.

„Jak z toho gólman vypadne, je těžké se pak vracet. Ať jde o výkonnostní, nebo zdravotní pauzu,“ uvažuje o své pozici Berkovec.