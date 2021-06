Fotbalová Vysočina se dohodla s trenérem Kameníkem

„Rozhodnutí bylo velice jednoduché. Jihlava se ozvala, všechna jednání byla naprosto korektní a na většině věcí jsme se shodli,“ prozradil nový trenér jihlavských fotbalistů. Vedení klubu bývalého kouče mládeže, který mimo jiné působil i v akademii v Jihlavě a naposledy trénoval slovenský celek FK Pohronie, oslovilo poté, co se rozhodl skončit Aleš Křeček.

„Nenašli jsme už s Alešem společnou řeč, proto jsem začal hledat další cesty. A jedním z trojice mnou vytipovaných kandidátů byl právě i Honza. Po zhruba dvouhodinové schůzce jsme došli k závěru, že by to mohlo fungovat. Jsem rád, že jsme našli shodu,“ oznámil šéf FC Vysočina Lukáš Vaculík.

Vybírat mohl jen jednou

Většinou si pak nový kouč ve svém novém působišti určí svoje asistenty. V případě Kameníka byla ovšem tahle možnost omezená.

„Řekl jsem mu, že si může zvolit jednoho asistenta, a on si vybral Jozefa Pavlíka. Potkal se s ním právě na Slovensku a velmi si spolu sedli. Mají na věci podobný názor,“ vysvětloval Vaculík. „Co se týká druhého asistenta, který bude mít na starost i kondici, tak jsem chtěl u týmu Tomáše Josla (bývalého obránce, který působil i v FC Vysočina). Honza Kameník o něm ale dopředu věděl,“ dodal.

Jako čtvrtý do party pak realizační tým doplní trenér brankářů Matúš Moťovský.

V uplynulé sezoně obsadila Jihlava ve druhé lize konečné sedmé místo. A ani v dalším ročníku, alespoň co se rozpočtu týká, by úplně neměla patřit mezi favority na postup do první ligy. Ani to však nového trenéra od podpisu smlouvy neodradilo.

„Hned na začátku každého jednání dávám pokaždé karty na stůl. Nechci slibovat vzdušné zámky. Honza tedy ví, jaká je situace,“ ujišťoval Vaculík. „Jasně, kádr nebude postavený, aby hrál o postup, přesto budeme chtít vyhrát každý zápas,“ doplnil.