Jihlavský kapitán skončil na kapačce, proti Zbrojovce chce ale nastoupit

„Při zápase v Líšni (29. 7.) jsem utrpěl lehčí otřes mozku, od té doby jsem měl problémy,“ líčí šestadvacetiletý jihlavský obránce. „Jednou dvakrát týdně mě lehce bolela hlava, hučelo mi v ní. Chvílemi jsem nemohl ani spát,“ popisuje své trable.

Minulý týden ve středu tak po tréninku zašel na vyšetření na ORL. „Dělali mi různé testy a asi mi to nějakým způsobem nesedlo. Udělalo se mi trošku mdlo a skončil jsem na urgentním příjmu na kapačce,“ prozrazuje Vedral.

Do konce týdne proto dostal klidový režim. „Byl jsem na různých vyšetřeních, nikde se nepotvrdilo, že by to mělo být něco vážnějšího,“ oddechl si jihlavský kapitán. „Spíš šlo o nějaký postkomační syndrom. Jednak hrála roli asi tréninková zátěž, jednak samotné vyšetření. Ale věřím, že na zápas se Zbrojovkou budu stoprocentně připravený.“

Zajímavost Na Brno klub zve i pomocí 300 porcí vepřového Na dnešní domácí duel se Zbrojovkou Brno (od 17.00) vedení FC Vysočina přichystalo netradiční lákadlo pro fanoušky. Prvních 300 příchozích diváků obdrží u vstupu na stadion zdarma kupon na porci grilovaného vepřového masa s chlebem. „Výdej pokrmu bude probíhat už od 16.00 hodin ve stánku v prostoru středového vstupu na tribunu za brankou,“ uvedl klub.

Před prvním tréninkem však cítil obavu. „Říkal jsem si, že to bude asi mazec. Po čtyřech dnech volna, kdy jsem opravdu nevěděl, co se mi stalo a co se mi děje, jsem se ale cítil dobře,“ hlásil po pondělním tréninku. „Věřím, že to na mně nezanechá žádné následky.“

Vysočina start do nového ročníku zvládla celkem dobře, po osmi kolech má na šesté příčce tabulky Fortuna:Národní ligy na svém kontě 14 bodů.

„Neříkám, že jsme úplně spokojení, ale je to obstojné. Od prvního místa nás dělí tři body, takže jsme v kontaktu,“ pochvaluje si trenér FC Vysočina David Oulehla.

„Teď je samozřejmě potřeba zvládnout domácí zápas s Brnem a jít před Zbrojovku,“ zmiňuje jihlavský kouč, že dnešní soupeř, který je přímým sousedem v tabulce, má k dobru dvoubodový náskok. „Z tohoto pohledu bude utkání důležité, abychom se znovu přisunuli k té špičce,“ pokračuje Oulehla.

To kapitán FC Vysočina je ve svém hodnocení dosavadní sezony trochu náročnější. „Máme poměrně dobrý start, ale bodů jsme mohli a měli mít o něco více,“ myslí si Vedral. „Některé zápasy jsme měli dobře rozehrané.“

Duel s ještě loni prvoligovým soupeřem, který vysílá v přímém přenosu ČT sport, bude mít nádech derby. „Zbrojovka sestoupila z ligy, má velký rozpočet a nějaké dobré hráče,“ všímá si Oulehla. „Ale my bychom chtěli navázat na předchozí výsledky domácích zápasů a samozřejmě vyhrát. Doufám, že přijde větší návštěva, těším se na to,“ dodává. I pro Vedrala je Brno atraktivním soupeřem. „Zbrojovku vnímám jako hlavního kandidáta na postup. Chtěli by se do ligy vrátit,“ uvědomuje si. „Samozřejmě, mám k nim velký respekt. Ale zároveň je vnímám jako soupeře, kterého můžeme a zároveň chceme porazit.“

Jihlava si bude muset dát pozor na velkou ofenzivní sílu Zbrojovky, kterou táhne dvojice Jakub Řezníček – Roman Potočný. „K Řezníčkovi asi není potřeba nic říkat, je to na české poměry nadstandardní útočník,“ oceňuje Vedral kvality brněnského kanonýra, který v minulé sezoně Fortuna:Ligy nasázel 19 branek.

„Musíme mu to hodně znepříjemnit, zápas mu znechutit,“ varuje před se sedmi góly aktuálně nejlepším střelcem druhé ligy. „Věřím, že vyjde v pátek gólově naprázdno, stejně jako komplet Zbrojovka. A že se budeme střelecky prosazovat jenom my,“ přeje si jihlavský kapitán.