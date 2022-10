Jihlavský stoper Vedral: Věřil jsem, že ten gól dokážu dát

V duelu proti Prostějovu před dvěma týdny sice svěřenci kouče Jana Kameníka nedokázali těsné vedení udržet a remizovali 1:1, v pátečním klání proti Slavii B si však Vedral svůj úder schoval na chvíli, kdy na něj hosté jednoduše už nemohli odpovědět. Vytoužené tři body vystřelil zásahem z druhé minuty nastavení.

„Jsem za to strašně rád, že se mi povedlo zase dát gól doma,“ pochvaloval si Vedral. „A je to o to sladší a lepší pocit, že tentokrát jde o gól vítězný. Ty tři body jsme potřebovali,“ oddechl si pětadvacetiletý fotbalista, že Jihlava po čtyřech porážkách a dvou remízách konečně zastavila nepříjemnou sérii zápasů bez vítězství.

Vedral zároveň ocenil práci dvou jihlavských odchovanců, záložníků Lukáše Fily (18 let) a Miroslava Křehlíka (19 let), kteří rozhodující akci rozjeli. „Jak Filous, tak Křehla do zápasu vstoupili výborně. Strašně nám pomohli, oživili to,“ chválil dva střídající mladíky, kteří na hřiště přišli až v 75. minutě.

„Pak Křehla, který nastoupil ve druhém soutěžním zápase, přihraje na vítězný gól? Klobouků dolů,“ ocenil Vedral. „Mohl to klidně vzít na sebe, mohl vstřelit. Ale on mě perfektně našel a já mu můžu jen poděkovat, že mi ten gól takhle nachystal.“ Slova chvály si od Vedrala vyslechl také brankář Adam Jágrik, který zejména v prvním poločase dvěma skvělými zákroky udržel Jihlavu ve hře. „Musíme mu poděkovat, že nám párkrát zachránil zadek,“ uvedl Vedral.

Dvěma góly vstřelenými v posledních třech utkáních Vedral potvrdil, že ho to stále táhne dopředu. „Jak už jsem říkal minule, bylo dost proher, a kdyby to byla remíza, byl by to jen bod. A já beru jen vítězství,“ usmíval se. „Takže jsem se tlačil nahoru. Věřil jsem, že ten gól dokážu dát. A že dokážeme zvítězit,“ prozradil svůj záměr.