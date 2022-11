Na hřišti už je to jenom na nás, ví jihlavský kapitán Lacko

„Musím říct, že pro mě není velkým překvapením, že je Vyškov až tak nahoře, má hodně šikovné hráče a hraje v pohodě. Je to jeden z těch těžších soupeřů,“ má jasno kapitán jihlavského A mužstva Matúš Lacko.

Přesto si Vysočina brousí zuby na vítězství. „Jsme to dlužni našim fanouškům, kteří nás celý podzim podporovali a fandili nám. Věřím, že se jim odvděčíme a uhrajeme dobrý výsledek,“ přeje si pětatřicetiletý rodák z Bratislavy.

S podobnou ideou vstupovali Smetanovi svěřenci i do utkání minulý víkend v Příbrami, jenže nakonec z toho byla porážka 0:3.

„Přitom ten zápas byl dlouho vyrovnaný, dokonce jsme si vypracovali víc šancí. Kdybychom nějakou proměnili, tak by to dopadlo úplně jinak,“ nepochybuje druhý nejstarší hráč současného A mužstva FC Vysočina. Starší než on je už jen šestatřicetiletý Lukáš Zoubele.

Problémem je produktivita

V Příbrami doplatila Jihlava na mizernou produktivitu, což ale není nic nového. „Trápí nás to vlastně celý půlrok. My šance neproměníme, naopak sami potom inkasujeme a musíme dotahovat,“ připomíná Lacko spoustu podobně se vyvíjejících zápasů.

Na začátku sezony se přitom zdálo, že by se mohla Vysočina konečně zase dočkat příjemného ročníku. „Jenže po vydařeném startu jsme doma prohráli s Opavou (utkání 7. kola skončilo výsledkem 0:1 – pozn. red.) a to s námi zamávalo. Ale já jsem přesvědčený, že pokud budeme dobře pracovat, tak to zlomíme,“ ujišťuje Lacko.

Vyhrát by dnes fotbalisté FC Vysočina chtěli i kvůli novému kouči Smetanovi. Aby se mu povedla aspoň domácí premiéra, když už venkovní v Příbrami nevyšla. „Doufám, že mu s tím pomůžeme. Protože on nás může navést, jak dojít k výhře, ale na hřišti je to potom už jenom na nás,“ říká Lacko.

