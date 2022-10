Jihlavský fotbalista Zoubele vzývá domácí tvrz. Tu lze ale zatím lehce dobýt

„Naposledy jsme vyhráli na Spartě, od té doby máme šňůru bez vítězství,“ připomíná jihlavský ofenzivní hráč Lukáš Zoubele. „Teď nás proto čeká hodně důležitý zápas, ke kterému se upínám. Musíme ho zvládnout,“ říká před pátečním duelem proti Slavii B (od 17.00).

Ani druholigový nováček neprožívá úspěšné období. Z posledních pěti kol dokázal vybojovat jen tři body za vítězství nad Vyškovem, naopak hned dvakrát odešel z duelu s výpraskem 0:4 (doma s Příbramí a na Sigmě Olomouc B).

„Doufám, že se tentokrát bude hrát podle našich not. A my budeme diktovat ráz utkání,“ přeje si Zoubele. „Nejdůležitější bude vyhrát.“

Jihlavě v poslední době nefunguje ani tradiční recept, sázka na první vstřelený gól v utkání. „Říká se, že je důležité vstřelit první branku. Vždy ten, kdo vede, je na koni,“ připouští Zoubele. „Ale my jsme první gól vstřelili jak v utkání s Prostějovem, tak v Třinci. Ten navíc dohrával zápas o desíti, a stejně jsme to nezvládli,“ krčí rameny.

Podle něj je potřeba udělat vše pro to, aby tým nejen vstřelil první branku, ale následně to potvrdil a přidal i druhou. „Protože jakmile dáme jen jeden gól, tak to v poslední době stejně nezvládáme,“ doplnil nejzkušenější jihlavský hráč.

Ten věří, že se situace dá ještě zachránit. „Dobré je, že vrcholek tabulky relativně není daleko. Nějaká šňůra tří čtyř povedených zápasů nám může hrozně pomoct,“ je přesvědčený. „Pořád není nic ztraceného. Pokud jsme to dokázali na začátku sezony, kdy tým šlapal a dával góly, tak není důvod podléhat panice. Makáme a doufáme, že to brzy zlomíme.“

V nejlepším možném případně už dnes. „Je to ideální moment. Hrajeme před domácími fanoušky, před kterými bychom měli vyhrávat,“ přeje si Zoubele. „Tady to bývala tvrz, doma jsme vyhrávali. Takže to zase musíme nakopnout. A právě domácí stadion je místo, kde s tím můžeme začít,“ pokračuje.

Jenže statistika je zatím proti tomuto přání. V dosavadních pěti zápasech na vlastním hřišti totiž Jihlava vyhrála jen jednou – proti Táborsku 3:0. Naopak Opava a Varnsdorf si odvezly všechny tři body.