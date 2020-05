Jihlavu čeká ostrý restart, představí se na hřišti Dukly

„Stojí před námi velmi silný soupeř, jeden z nejlepších ve druhé lize a favorit na postup,“ varuje před duelem s aktuálně pátým celkem soutěže Josef Mucha, asistent trenéra v tabulce druhé Jihlavy.



V přípravě se Vysočině příliš nedařilo. Ve čtyřech utkáních s prvoligovými celky pražské Sparty a Bohemians 1905 si připsala čtyři porážky a skóre 3:17. „Nestraší nás to vůbec,“ říká hlavní kouč jihlavského týmu Radim Kučera. „My jsme zvolili cestu těžkých přípravných zápasů. Dostali jsme sice hodně gólů, ale bylo to zaviněné i tím, že jsme zkoušeli. Každá prohra ale může – nebo měla by – být přínosná.“