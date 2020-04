Jihlava fotbalistům na peníze sahat nechce: Z 20 tisíc je složité ustoupit

„Zatím jsme přistoupili k tomu, že odměny nevyplácíme v celé výši. Je to ale v režimu pozastavení části odměn, nikoliv jejich krácení,“ vysvětluje Jan Staněk, ředitel FC Vysočina.

Jak se na složité ekonomické situaci jihlavského klubu projevil fakt, že aktuální jarní sezona druhé ligy byla kvůli karanténě už po prvním kole přerušena?

Odpověď by byla v tuto chvíli předčasná. Dopady se budou projevovat postupem času a je pravděpodobné, že budou velmi bolestné pro celý profesionální sport. Bude záležet, nakolik se našich partnerů krize dotkne, protože na každý segment podnikání asi dopadne různou intenzitou. Pokud bude přerušení soutěží trvat, ale zejména pokud bude omezena ekonomická činnost podniků v zemi, bude se situace jen zhoršovat. Preventivně jsme v klubu omezili veškeré myslitelné výdaje a veškeré platby navenek. Prioritou jsou naši lidé.

Některé kluby už v zahraničí avizovaly, že z úsporných opatření snížily platy hráčům. Vy nic podobného zatím neplánujete?

O dalším postupu se rozhodneme v průběhu dubna a pak případně budeme každé takové opatření s hráči konzultovat, protože bez jejich souhlasu to nebude možné. Na druhou stranu vnímáme, že odměny hráčů ve druhé lize jsou podstatně jiné než v nejvyšší soutěži. Pokud má někdo 150 tisíc korun měsíčně, pořád může třeba o padesát procent ustoupit. Ale z 20 tisíc měsíčně je to podstatně složitější.

Ozývají se vám fanoušci s nabídkou nějaké finanční pomoci?

Již delší čas máme zřízený transparentní účet, na který mohou naši fanoušci libovolně přispívat, a teď se tam několik příspěvků objevilo. Vážíme si strašně moc každé koruny, kterou nám někdo pošle. Zatím se však nestalo, že by nám někdo poslal statisíce nebo miliony (usmívá se).

Jak je v současné chvíli složité udržet nějakou sportovní formu týmu?

O tom nemůže být momentálně řeč. Hráči se v rámci možností udržují fyzicky, ale pokud jde o fotbalovou sportovní formu, tak ta je momentálně pryč a bude se muset znovu získávat, až začne tým trénovat pohromadě.

Máte nějakou konkrétní představu, jak by mohl vývoj pozastavené sezony pokračovat?

Absolutně ne. Vývoj je tak nepředvídatelný, že si netroufám tipovat. Ze strany vedení soutěže bude jednoznačně snaha, pokud to bude aspoň trochu možné, soutěže bez diváků dohrát. S tím souhlasím. Aby to však bylo možné, bude třeba, aby vláda podstatně omezila a upravila momentálně platná opatření. Tady si troufám pochybovat, že k takovému uvolnění dojde včas.

Připouštíte si tedy i možnost, že by byla celá sezona anulována a klub by tak namísto boje o postup zůstal další rok ve druhé lize?

Připouštět si to nechci. Ale je možné, že taková varianta bude na stole, pokud se hrát nezačne.

Jsou s vámi nyní v kontaktu zástupci Ligové fotbalové asociace (LFA) nebo Fotbalové asociace České republiky (FAČR)?

V rámci našeho prvního mužstva jsme v kontaktu se zástupci LFA a také se zástupci jiných ligových klubů. S FAČR komunikujeme v rámci mládeže.

Zvažujete naopak vy nějakou možnost, jak by v současné situaci mohl klub pomoct ostatním? Například šitím roušek nebo finanční sbírkou?

Náš klub má během roku celou řadu společensky odpovědných činností, nicméně i teď přemýšlíme, jak případně pomoci. Ale omezuje nás zásadně to, že klub je momentálně zavřený. Takže na nějaké větší akce nemáme momentálně kapacitu. Nad finanční sbírkou neuvažujeme, neboť je spousta organizací, které pomáhají a kterým lze v tomto směru přispívat. Nemáme takový dopad jako třeba Zbrojovka (Brno), aby měla taková akce význam. Co vím, tak někteří naši zaměstnanci roušky šijí, ale hromadně k tomu také nepřistupujeme, protože klub je zavřený.

Nový výkonný ředitel prvoligového fotbalového klubu Vysočina Jihlava Jan Staněk na stadionu v Jiráskově ulici.

Jak vnímáte kroky Evropské fotbalové asociace UEFA? Zejména snahu o dohrání evropských pohárů a na druhou stranu odložení mistrovství Evropy Euro?

Euro bylo nereálné odehrát už díky jeho formátu a bez diváků a všeho kolem by byl jeho ekonomický přínos nulový. Odložení je logické. Snaha o dohrání pohárů, stejně jako lig, je pochopitelná. Na jedné straně jde o kontrakty s televizemi spojené s nutností soutěže dohrát a na druhé straně je to o tom, že nikdo nechce, aby se sezona prostě škrtla a veškeré vynaložené úsilí a sportovní výkony by přišly vniveč. Nejlepší příklad asi dává Liverpool. 30 let čeká na titul, má ho v podstatě jistý, a pokud by se měla sezona anulovat, je to nepředstavitelná křivda.

Souhlasíte s názorem, že současná situace by mohla do budoucna ovlivnit i přestupový trh? Že nebude možné získat za hráče takové finance jako v minulosti?

Určitě se trh změní. Ale předpovídat je těžké. Nějakou dobu asi ve fotbale bude méně peněz, což neznamená, že jednotlivé hráče nebude možné prodat. Umím si představit, že pro někoho, kdo má peníze a bude chtít uspět ve fotbale, bude tato situace příznivá k tomu, aby úspěchu dosáhl. Protože bude schopen pořídit si lepší tým za výrazně nižší prostředky. Druhá liga bude v tomto ovlivněná asi podstatně více než třeba první.