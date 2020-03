Teď jsou důležitější věci než fotbal, říká jihlavský trenér Kučera

Nedělní rozhodnutí vlády o plošném zavedení karantény však podobným úvahám vystavilo jasné stop. „Tohle jsou věci, které jsou pro každého nové. Myslím, že s tím nikdo nemá zkušenost. Je to chvíle, kdy jde fotbal nebo sport všeobecně stranou,“ připouští Kučera

Jak tedy v současnosti vypadá vaše příprava?

Měli jsme v hlavě plán, že o víkendu dáme hráčům volno a sejdeme se znovu v pondělí. Čekali jsme na rozhodnutí vlády. Ta vyhlásila stav nebezpečí nákazy a šíření té nemoci (koronaviru – pozn. red.). Takže jsme společný trénink zrušili a udělali jsme individuální tréninkový plán pro každého hráče. Zvolili jsme tento systém, myslím si, jako většina profesionálních fotbalových klubů v republice.

Bavili jste se o tom se zástupci dalších druholigových klubů?

V pondělí jsem byl v kontaktu s Pardubicemi, které také přešly na tento režim. Ale to se dalo zhruba čekat. Nevím, že by šel někdo do rizika a připravoval se společně. Splňovali bychom podmínku pro třicet osob, ale je tu riziko, nakazit se v kabině jeden od druhého. Člověk neví, jestli to v sobě má, nebo ne. Doopravdy se hýbe na hodně tenkém ledě a je to hodně nebezpečné. Takže jsme to po dohodě s vedením a realizačním týmem vyhodnotili jako dobrý krok.

Jak je individuální plán nastaven?

Nijak striktně. Kluci by ho měli provádět ze svého bydliště. Ať již přímo v bytových prostorách nebo v jeho blízkosti dle možností každého hráče. Každopádně i v obýváku se dá posilovat. Hlavní je zcela nevypadnout z pohybových aktivit. V tomto omezeném režimu pojedeme minimálně do 24. března.

Zahraniční hráči zůstali v Česku, nebo jste je pustili domů?

Zatím zůstali. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Chtěli by ke svým rodinám, je to ošemetná věc. Ale řešíme to. Rozhodně je to pro ně nyní daleko těžší. Malou výhodu mají v tom, že mnozí bydlí v momentálně uzavřeném prostoru stadionu, kde mají alespoň možnost posilovny či výběhu. Některým jsme nastavili i speciální tréninkové plány. Například Waly Diouf má prostor na kondiční doběhání.

Jste s klukama v každodenním kontaktu? Voláte si nebo si píšete po sociálních sítích? Sledujete jejich zdravotní stav?

Máme na sociální síti takovou skupinu, kde si píšeme veškeré týmové věci. Informace k tréninkům, individuálním plánům. Takže tam spolu komunikujeme. Díky tomu informace mám, vím, že všichni jsou zdraví. Díky bohu! Věřím, že to tak i zůstane.

Vy osobně jste z Moravy. Jak vypadá situace aktuálně u vás?

Tady u nás na Valašsku, Vigantice a okolí, vládne zatím relativní klid. Nemáme zaznamenané nějaké nakažené. Myslím, že to sem teprve dorazí. Já většinu času trávím doma, spíše se starám o dění na chalupě a v jejím okolí. Využiju toho. Určitě by bylo příjemnější, kdybych to mohl využít jinak. Ale toto je taková nešťastná situace, bohužel.

Takže když to trochu odlehčím: doháníte domácí resty?

No, přesně tak (usmívá se). Neměl bych to kdy jindy udělat, tak to dělám teď. Na jednu stranu je to plus, na druhou stranu je to ošemetná situace. Jak se vše vyvíjí. Určitě si z toho nedělám srandu a je to doopravdy závažné. Všechny věci, co se týče sportu, jdou nyní stranou. Takže ani nevím, jak to bude dál. Nic neplánujeme, nespekulujeme. Může se stát cokoli. Důležité je, aby se tohle zvládlo a jelo se zase ve starých kolejích.

Takže jak se říká: na prvním místě je zdraví. A pak se uvidí.

Přesně tak. Teď nejde o nic jiného než o zdraví. Ať se vše vyřeší, jak chce. Ať to řekne UEFA, LFA, FAČR, kdokoli... Fotbal jde teď doopravdy stranou. Myslím, že opravdu hodně lidí na to reaguje velice dobře. Doufám, že situace bude pod kontrolou. A co bude potom, to je další věc. Teď jsou prostě důležitější věci než fotbal.