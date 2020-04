Nemyslím si, že startujeme od nuly, věří trenér jihlavských fotbalistů

„Nemyslím si, že startujeme od nuly, nějaká kondice u hráčů bude. Ale herní praxe bude chybět,“ upozornil trenér jihlavského týmu Radim Kučera. „Věřím, že nyní bude prostor, abychom se dostali do herní pohody,“ dodal.

Jihlavský tým má za sebou kompletní zimní přípravu a úvodní jarní zápas, ve kterém 6. března na domácím hřišti porazil Třinec 2:0. Od 13. března se však hráči kvůli koronavirové pandemii museli připravovat individuálně.

„Měli jsme nastavený nějaký tréninkový plán, každý večer jsem do naší skupiny, kterou máme na WhatsAppu, psal dávku na další den, kterou hráči měli odběhat, odtrénovat,“ líčil kouč Kučera. „Kluci to plnili, i když to pro ně bylo asi celkem hodně náročné. Protože to bylo stereotypní, jen běhání a posilování,“ upřesnil.

Díky částečnému uvolnění vládních nařízení o karanténě nyní profesionální fotbalisté mohou konečně začít trénovat společně. Tedy, maximálně v osmi lidech v jedné skupině a za dodržení přesně definovaných podmínek.

A zdá se, že Jihlava se toho snaží využít maximálně. Několik svých hráčů požádala o předčasný návrat z hostování z nižších soutěží, jež se po rozhodnutí Výkonného výboru FAČR nebudou dohrávat, další fotbalisty si pak jihlavští trenéři vytipovali v mládeži.

K dispozici tak aktuálně mají třicet hráčů do pole a pět gólmanů. Ti byli rovnoměrně rozděleni do pěti tréninkových skupin, na které kromě hlavního trenéra Kučery a jeho asistenta Josefa Muchy budou dohlížet i kouč B týmu Michal Kadlec a kondiční trenéři Jan Budějský a Miloš Kračmar.

„Každý z trenérů bude mít vždy jinou skupinu, která se bude druhý den opět posouvat k dalšímu trenérovi,“ vysvětlil Kučera. „Bude to týdenní kruhový trénink, variabilní pro kluky. Žádný stereotyp, bude se to míchat. Síla, tabata (náročný intervalový trénink - pozn. red.), třikrát týdně trénink na hřišti.“

Takto se budou hráči připravovat od pondělí do pátku, o víkendu budou mít volno. „A další týden vymyslíme nějakou podobnou formu, abychom využili veškerých prostředků. Nebude to jen o běhání a posilování, ale kluci mohou využít balon, zastřílet si, dát nějakou přihrávku. Což nám teď chybělo,“ pravil Kučera.