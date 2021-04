Další krůček, raduji se fotbalisté Jihlavy po výhře v Prostějově

Stačil však jediný týden, během kterého jihlavský tým vítězstvími nad Třincem (1:0) a v Prostějově (4:2) vybojoval šest bodů, a hned je situace celku trenéra Aleše Křečka mnohem příjemnější. V neúplné tabulce druhé ligy Jihlavě aktuálně patří osmá příčka.

„Jestli jsem po výhře nad Třincem mluvil o tom, že jsme udělali první krůček, tak teď jsme udělali druhý,“ okomentoval čtvrteční vítězství 4:2 v Prostějově kouč Křeček. „Ale ještě před sebou máme osm takových krůčků. My teď opravdu musíme jít zápas od zápasu,“ doplnil jihlavský trenér.

„V boji o záchranu potřebujeme sbírat body,“ uvědomuje si obránce FC Vysočina Róbert Štefánek. „Už v Líšni jsme hráli super fotbal, akorát jsme neměli štěstí. Nedokázali jsme proměnit šance a dát gól,“ pokračuje slovenský stoper.

Fotbalisté Prostějova se na druhé místo nedostali, prohráli doma s Jihlavou

Zlom přišel před týdnem, v domácím duelu s Třincem. „Ukopali jsme to na 1:0, vyhráli jsme, konečně dali gól a udrželi nulu vzadu. A teď máme další tři body. Tak snad nám to psychicky pomůže, přidá sebevědomí. A v dalším zápase proti Dukle Praha to potvrdíme,“ vyhlíží Štefánek nedělní duel.



Podle kouče Křečka bylo čtvrteční vítězství 4:2 zasloužené. „Od první minuty jsme do zápasu dobře vstoupili, troufám si říct, že jsme byli lepší a šli za vítězstvím,“ je přesvědčen jihlavský trenér.

„Byli jsme za to odměněni prvním gólem a i když jsme poté ojedinělé standardky dostali na 1:1, nenechalo to na nás žádné stopy. Kluci dál pracovali dobře a zaslouženě vyhráli,“ doplnil Křeček. Přestože Prostějov bojoval, hosté z Vysočiny dokázali ve druhém poločase vstřelit hned tři branky a zvítězili 4:2.

„I v předchozích zápasech, které jsme třeba prohráli, jsme měli více šancí než soupeř. Ale nepadalo nám to tam. Proto jsem rád, že jsme tentokrát dali čtyři góly,“ těšilo Křečka. „Ale důležitější je, že jsme hráli dobře vyrovnaně, dopředu i dozadu. V tom zápase nebyla hluchá místa, celých 90 minut jsme drželi kvalitu a intenzitu. Kluci tentokrát do puntíku splnili to, co jsme po nich chtěli,“ dodal jihlavský kouč.