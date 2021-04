Jihlavské selhání. Třetí druholigová výhra za sebou se nekonala

Podstatně lépe, co se sebevědomí týká, na tom byli před utkáním jihlavští fotbalisté, kteří dva svoje předchozí zápasy vyhráli. Nejprve s Třincem 1:0 a ve čtvrtek v Prostějově 4:2. Díky tomu se ve druholigové tabulce posunuli na osmou příčku.

„Samozřejmě, že sebevědomí ve fotbale nebo ve sportu je obecně hrozně důležité a vítězství sebevědomí hráčům zvedá,“ pochvaloval si trenér A-týmu FC Vysočina Aleš Křeček.

Naopak nedělní soupeř Jihlavy, pražská Dukla, za sebou měl tři porážky v řadě, jež stály místo kouče Romana Skuhravého a jeho asistenta Richarda Poláka. Na Vysočinu tak včera přijel pražský tým už pod vedením nové trenérské dvojice Bohuslav Pilný - Aleš Majer.

„Mám rád agresivní fotbal, když jsou hráči v pohybu. A když se to spojí s tím, že budeme držet balon a hrát po zemi, tak by to mohl být dobrý mix,“ nechal se slyšet Pilný po svém příchodu k Dukle.

A jeho noví svěřenci se v Jihlavě snažili připravit trenérovi povedenou premiéru. Ve 33. minutě otevřel skóre utkání Lukáš Buchvaldek a s vedením 1:0 šli hosté o přestávce i do kabiny.

Úvodní gólovou šanci v souboji měla ovšem Jihlava. A dalo by se říct, že skoro jedinou. Už v 6. minutě se do vápna Dukly dostal Luis Arroyo, jenže jeho střela v bráně neskončila.

Druhý poločas byl na gólové situace ještě chudší než první. Hosté se snažili neudělat chybu a jihlavské putování za vyrovnáním bylo jalové. I proto nakonec hosté brali tři body za hubenou výhru 0:1.

„Z hry nejsem až tak zklamaný jako z výsledku,“ povzdechl si trenér Křeček. „Chyběla nám větší kvalita vpředu. Měli jsme vlastně jenom jakési závary. I když soupeř taky, ale bohužel po naší chybě jsme mu nabídli šanci a on ji využil,“ dodal jihlavský kouč.

Oba nedělní soupeři si po utkání vyměnili místa v tabulce. Dukla se posunula na osmou příčku, naopak Jihlava je aktuálně desátá.

V dalším kole pocestuje Vysočina v sobotu do Blanska, které v neděli prohrálo na hřišti Táborska rovněž těsně 0:1.