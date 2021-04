Zbraň jihlavského střelce Klobásy? Vteřinové lepidlo na staré kopačky!

Útočník druholigových jihlavských fotbalistů Stanislav Klobása se před pátečním utkáním s Třincem zkusil vrátit ke starým kopačkám. „Jsou úplně neuvěřitelné. Minulý rok jsem s nimi vyhrál nejlepšího střelce soutěže,“ připomíná sedmadvacetiletý kanonýr loňský ročník, v němž nasázel v 25 utkáních druhé ligy 17 branek.

„Před novou sezonou jsem si obul nové kopačky a zatím mi moc nepomohly. Tak jsem si koupil dvě vteřinová lepidla, staré kopačky si slepil, vzal si je na zápas a přineslo nám to tři body,“ usmívá se.

Nutno dodat, že právě on na tom měl zásadní podíl. V 86. minutě totiž pohotově změnil směr dalekonosné střely spoluhráče Jaroslava Peřiny a postaral se o vítěznou branku. „Předvídal jsem, kudy by ta střela mohla jít. Jinudy to nešlo, protože tam stáli protihráči,“ popisuje svůj důležitý zásah. „Naštěstí to tam opravdu letělo. Nevím, jaká je procentuální šance, že to takhle patou trefím. Ale povedlo se,“ oddechl si.

Potvrdil tak instinkt střelce. „Levou patou jsem to dal do protipohybu gólmana,“ pochvaloval si. „Chtěl jsem směr střely nějak změnit, ale bylo při tom hodně štěstí. Prostě mě to trefilo.“



Potřebné štěstí připisuje právě kouzlu svých kopaček střelek. „Asi teď budu kupovat vteřinové lepidlo a hrát jen v nich. Doufám, že neprasknou,“ přeje si.



Příběh o střídajícím hráči, který svým premiérovým zásahem v aktuálním ročníku rozhodl o důležité výhře, je o to pikantnější, že Klobása kvůli zdravotním patáliím před pátečním zápasem netrénoval. „Po zápase s Líšní jsem měl problémy, netrénoval jsem ani jeden den, ani jednu minutu. Jenom jsme se s trenérem před zápasem telefonicky domluvili, že půjdu na posledních pětadvacet třicet minut. Že mi to lékaři dovolili,“ prozrazuje.

„To, že jsem nakonec dal vítězný gól, bylo navíc,“ uvědomuje si hráč, jenž však už bez tréninku do utkání rozhodně nastupovat nechce. „To nejde. Jak jsem se tři dny předtím nezpotil, myslel jsem, že umřu. Nemohl jsem chytit druhý dech,“ doplnil.