Nula? Moc práce jsem neměl, přiznal jihlavský brankář Lancman

Výhra Jihlavu nabudila, favoritem ale bude Prostějov Na vstřelený gól čekali 350 minut, na vítězství pět zápasů. Obě nepříjemné série jihlavští fotbalisté zlomili v pátečním utkání proti Třinci, v němž zaznamenali teprve druhou domácí výhru v této sezoně (bilance 2-2-5). „Ihned po té výhře bylo vidět, že nálada v kabině se změnila. Vyhráli jsme, pocit z vítězství nás nabudil,“ říká brankář FC Vysočina Michal Lancman. „Je znát, že se teď cítíme lépe. A doufáme, že se to projeví v dalším zápase,“ přidal své přání. Jihlavu však po úniku z předposledního týmu tabulky rozhodně nečeká nic snadného. Už dnes se představí na hřišti druhého celku Fortuna: Národní ligy z Prostějova, v neděli hostí ambiciózní pražskou Duklu. „I když ten program bude náročnější, hrajeme zápasy hned po sobě, budeme se snažit z těch dvou zápasů získat co nejvíce bodů. Tak, abychom se dostali do nějaké důstojnější situace. Potřebujeme se odlepit od spodku tabulky,“ uvědomuje si Lancman. Prostějov je pro řadu fanoušků překvapením. „Já za sebe musím přiznat, že výsledky a umístění soupeře jsou překvapením i pro mě,“ připouští Lancman. „Ale Prostějov podává dobré výkony, má za sebou dobré výsledky a dostal se tam, kde nyní je. Jsou v úplně jiné situaci, než jsme my. Jde o těžkého soupeře, to každý cítí. Ale my se s tím musíme porvat a vybojovat tam tři body,“ burcuje Lancman. Potřetí během tří týdnů bude Jihlava v televizi Paradoxní je, že Jihlava, která se pohybuje v dolních příčkách druholigové tabulky, je nyní v televizi k vidění častěji než špičkové kluby nejvyšší soutěže. Po duelu v Hradci Králové (29. března) a v Líšni (5. dubna) dnes Česká televize zařadila do vysílání třetí duel FC Vysočina z posledních čtyř kol – v Prostějově se hraje od 14.30. „Taky mě to překvapuje, ale je to tak,“ usmívá se Lancman. „Co na to říct, my s tím nic nenaděláme,“ doplňuje. Sám fakt, že bude znovu v pozornosti kamer, nijak svátečně nevnímá. „Za sebe můžu říct, že to neřeším. Že je zápas přenášený v televizi, to u mě žádnou větší roli nehraje.“