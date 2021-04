Jihlavský smolař Klobása obul „kopačky střelky“ a zajistil výhru

Stále měl důvěru trenéra Aleše Křečka. „I když se mu momentálně nedaří, což je u útočníků normální. Někdy mají období, že co kopnou, to jim tam spadne. Naopak někdy mohou dělat psí kusy a prostě to tam nepadá,“ popisoval jihlavský kouč. „Je z toho sám smutný, že zatím ty šance neproměňuje. Ale věřím, že se zvedne a góly dávat bude.“

Jindy nebezpečný kanonýr nyní více než s obranami soupeřů bojuje se svým zdravím. „Nějaké problémy ho trápí pořád. Teď drží, v rámci možností odtrénoval celou zimní přípravu,“ popisuje Křeček.

Ve velikonočním utkání v Líšni Klobása nastoupil na závěrečnou půlhodinu. „Dohodli jsme se, že do zápasu půjde v pozici střídajícího žolíka. Měl to rozhodnout,“ prozradil Křeček svou strategii. „V tom zápase měl dvě velké šance, bohužel gól nedal,“ litoval porážky 0:2.

Navíc se znovu ozvaly zdravotní potíže. „Hned byl zase u doktora, zase má drobný problém. Uvidíme, jak se to vyvine,“ hlásil v úterý Křeček. „Uvidíme, jak se to směrem do zápasu s Třincem vyvine. Pro nás je každopádně důležitým hráčem v kabině. Jestli bude hrát devadesát, nebo pět minut.“

Otazník nad možností Klobásova startu visel také v pátek. „Ještě ráno jsme nevěděli, jestli bude k dispozici. Vůbec netrénoval, měl problémy s kotníkem, nebo achilovkou,“ prozradil Křeček. „Čekali jsme samozřejmě do poslední chvíle. Nakonec jsme se dohodli, že na určitou část zápasu to bude.“

Pomohla výměna kopaček

Klobása naskočil do hry v 65. minutě. „Vyměnil kopačky, vzal si střelky z loňska. Trošku roztrhané, ale vydržely,“ usmíval se Křeček.

A co víc, vystřelily Jihlavě důležité vítězství. Jak? „Šlo o ránu Peřiny, kterou Standa umně tečoval do protipohybu brankáře. Ani nevím, jestli ho to trefilo, nebo jestli tam tu nohu dal. Ale řekněme, že to tam udělal tak, jak to udělat měl,“ okomentoval kouč trefu ze 86. minuty.

Díky ní Jihlava ukončila nejen dvouzápasové čekání na vstřelený gól, ale především sérii pěti zápasů bez vítězství. „Možná to bylo slyšet až někde hodně daleko od Jihlavy. V té 86. minutě nám částečně spadl kámen ze srdce,“ přiznal Křeček.

Jihlavský útočník Stanislav Klobása se raduje z vítězné trefy v zápase s Třincem.

V duelu „o šest bodů“ tak Jihlava dokázala vyhrát a ve vyrovnané tabulce se posunout z předposledního místa. „Samozřejmě nebudeme - a ani nemůžeme - tenhle výsledek přeceňovat. V kontextu tabulky a výsledků před tím je to jen jeden krůček, který jsme udělali k tomu, abychom se zvedli,“ má jasno kouč Křeček.

„Už ve čtvrtek nás ale čeká Prostějov, který hraje velmi dobře a pohybuje se v popředí tabulky. Takže to zase bude nesmírně těžký zápas,“ uvědomuje si jihlavský trenér.