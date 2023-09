Hradec je teď méně čitelný, ví kouč Jihlavy. Pohárového soupeře sledoval naživo

„Hned ve středu je máme v poháru, tak chci Hradec vidět naživo,“ vysvětloval, co ho lákalo na duelu s Jabloncem. „Je tam trenérská změna, takže se chci dostat do obrazu, jak to pan Kotal postaví.“

Hradečtí votroci totiž před zatím posledním ligovým duelem sáhli k výměně hlavního kouče. Odvolaného Jozefa Webera minulé pondělí nahradil právě Václav Kotal.

„Protože dění v českém fotbale hodně sleduji, pana Kotala a jeho práci velmi dobře znám,“ říká jihlavský trenér Oulehla. „Hodně jsem si toho od něj vzal směrem do obranné fáze. Takže myslím, že to nebude o tom, že by nás něčím překvapili.“

Obnovenou premiéru pod Kotalem Hradec Králové zvládl, Jablonec porazil 1:0. „Hradec v uplynulém týdnu vyměnil trenéra, tudíž je pro nás nyní méně čitelný. Do Jihlavy přijede povzbuzen důležitou výhrou nad Jabloncem a lze očekávat, že příležitost dostanou fotbalisté, kteří v neděli nekopali v základní sestavě. A je jasné, že nového kouče Kotala budou chtít přesvědčit, že do ní patří,“ očekává Oulehlův asistent Pavel Mazánek.

„Čeká nás silný prvoligový celek s řadou velmi kvalitních fotbalistů. Přesto věříme, že ve středu nejsme bez šancí a můžeme proti účastníkovi nejvyšší soutěže uspět,“ myslí si jihlavský kouč.

Vysočina však má do optimální formy hodně daleko: posledních pět druholigových zápasů nevyhrála, naopak si v nich připsala čtyři porážky. V tabulce druhé nejvyšší soutěže se po slibném startu propadla už na osmou příčku.

„O postup v poháru rozhodně chceme zabojovat. Z kluků cítíme velkou chuť a motivaci si to s prvoligovým týmem rozdat,“ říká Mazánek. „Věříme, že nám v našem snažení pomohou i fanoušci, k čemuž snad přispěl i přesun výkopu na příznivý čas od 18.00 hodin.“

Vysočina se v domácím prostředí tento týden představí hned dvakrát, v neděli od 17 hodin ve druhé lize přivítá Prostějov. „Utkání půjdou v rychlém sledu a my se je pokusíme zvládnout,“ přeje si Oulehla, který nevyloučil změny v sestavě.

„Určitě dostanou šanci i další hráči, protože máme kádr vyrovnaný a věříme i těm, kteří hrají méně,“ dodal.