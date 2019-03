Po výhře první výjezd Hradce. Ke změnám není důvod, tvrdí kouč

Před týdnem úvodní zápas jara na domácím hřišti vyhráli a v týdnu se nikdo z hráčů, kteří do něj vyběhli v základní jedenáctce, nezranil. Tyto dva důvody budou asi hlavní, proč se sestava hradeckého mužstva pro dnešní utkání ve Vítkovicích nebude příliš lišit od té, která hrála se Sokolovem.

„K žádným velkým změnám není důvod. Herní výkon nebyl sice takový, jaký jsme předváděli v přípravě, ale všichni hráči udělali maximum pro úspěch,“ potvrzuje tento předpoklad hradecký trenér Zdenko Frťala.

Pokud bychom ho chtěli vzít za slovo, o jedné změně by se přece jen uvažovat dalo. Hra týmu se v utkání se Sokolovem totiž výrazně zvedla ve druhém poločase poté, co na hřiště přišel záložník Filip Zorvan. Zda to pro něj bude vstupenkou do základní jedenáctky i dnes ve Vítkovicích, se teprve ukáže. „Naše hra sice nebyla taková, jakou bychom si představovali, ale tři body na rozjezd jsou důležité pro každý tým,“ doplnil Frťala své uvažování nad tím, jak výkon z prvního jarního duelu může ovlivnit sestavu pro ten dnešní.

Hradec se připravuje na to, že je dnes čeká podobně hrající soupeř jako před týdnem. To Sokolov svoji hru postavil na důsledné obraně a tu je vždy obtížné dobývat. V Hradci na podzim Vítkovice předvedly něco podobného a díky tomu si odvezly bod za remízu 0:0. Byla to jedna z pouhých dvou dosavadních bodových ztrát Hradce na domácím stadionu v tomto ligovém ročníku.

„Stoprocentně nás čeká něco podobného jako na podzim. Je to konsolidovaný a kompaktní tým,“ předpokládá kouč Frťala bez ohledu na to, že tentokrát bude mít výhodu domácího prostředí soupeř, a pokračuje: „Vítkovice i ve svém prvním jarním utkání proti Táborsku vstřelily brzy gól a pak hrály 85 minut hluboký obranný blok, ze kterého vycházely do rychlých protiútoků. Zase nás čeká konsolidovaný kompaktní tým, který překonat bude nesmírně náročné.“

Hradečtí se ale mohou spolehnout na to, že budou mít v hledišti podporu svých fanoušků, kteří se na zápas chystají. Na stadionu, kam příznivců Vítkovic moc nechodí, by to mohlo být znát.