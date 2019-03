Poprvé střelcem. Hradeckého stopera Plašila spíš těší nula vzadu

Řeč je o hradeckém obránci Marku Plašilovi, který v zápase se Sokolovem opět připomněl svoji pro trenéry cennou devizu. Jako obránce se dokáže prosadit nejen v případech, kdy zabraňuje soupeřům v ohrožení branky jeho týmu, ale zvlášť při standardních situacích je platný i na druhé straně.

Střílející obránci Hradce ● Jan Kvída: 3. kolo, zápas Sokolov - Hradec (1:3), upravil na 1:3

● Miloš Kopečný:12. kolo, České Budejovice - Hradec (3:1), vyrovnával na 1:1

● Jakub Pokorný: 15. kolo, Hradec - Pardubice (4:1), zvyšoval na 3:1

● Marek Plašil: 17. kolo, Hradec - Sokolov (2:0), upravil na 2:0

Pro Plašila to byl v této sezoně první druholigový gól, celkově čtvrtý, kterým obránci přispěli k dosavadní gólové bilanci týmu. Nikdo z nich nedal víc než jeden.

„Jsme rádi, že jsme to zvládli a že jsme vzadu udrželi nulu,“ zdůrazňuje zkušený Plašil, co si jako obránce v zápase, který mu přinesl i gólovou radost, považuje nejvíc.

Hradec si ale v jarní premiéře na úvodní trefu musel dost dlouho počkat. Sokolov totiž úporně bránil a překonat jeho soustředěnou obranu nebylo pro domácí jednoduché. Přitom tento soupeř patří k těm, od kterých se i na hřištích soupeřů čeká větší útočná aktivita. V Hradci nebyla moc vidět.

„Jestli mě tím zklamali nebo nezklamali, to nevím. Každý má svoji taktiku a oni asi chtěli hrát vzadu na nulu. Naštěstí jsme jim to Vlčákovým gólem rozbili a pak už jsme to zkušeně dohráli,“ připomněl Plašil první gól zápasu, kterým jeho spoluhráč Vlkanova nasměroval hradecký tým k vítězství.

Plašil se v jarní premiéře objevil na místě stopera, ačkoliv na podzim hrával krajního obránce. Důvodem je zranění Pokorného a Martince, hned dvou stabilních středních obránců. Společně s Janem Kvídou to zvládli, byť ve dvou okamžicích, v obou případech po standardních situacích, s potřebnou dávkou štěstí. „Ve druhé lize není slabých soupeřů a asi nebude moc zápasů, ve kterých soupeře do zakončení vůbec nepustíme. Navíc Sokolov má tým dobře poskládaný,“ vypravoval po vítězném duelu Plašil.

Za hlavní považuje výhru: „První zápasy v sezoně bývají všelijaké, chtěli jsme hlavně vyhrát, což se povedlo.“