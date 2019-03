Vítězství po dobývání. Taková jsou důležitá ví hradecký kouč Frťala

„Taková vítězství jsou nesmírně důležitá,“ netajil spokojenost kouč hradeckého mužstva Zdenko Frťala. Věděl, o čem mluví, soupeř ze Sokolova totiž příliš nepotvrdil jeho očekávání, že by mohl být jedním z mála soupeřů, který do Hradce nepřijede především urputně bránit. Až do první branky se zápas odehrával tak, že se Hradec snažil o prolomení soupeřovy soustředěné defenzivy.

Tu s větším, tu s menším úspěchem. To první platilo prvních deset minut zápasu a pak od začátku druhé půle. To druhé mezi tím, to se totiž hrál nezáživný fotbal bez náznaků šancí i bez střel na branku.

Příčina? Hradci chyběl lepší pohyb, nahrazoval to dlouhými nákopy, což precizně bránícímu Sokolovu s urostlými obránci vyhovovalo. Nezlepšily to ani standardní situace, které sice napomáhaly k optické převaze, ale výsledek byl dlouho doslova nulový.

„Škoda těch standardních situací. Hráče jsem nabádal, že když už ji máme, ať ji jdeme rozehrát rychleji, ať jsme v pohybu. Jenomže naše rozehrávky byly pomalé a soupeřova obrana tak měla hodně času na zformování,“ konstatoval hradecký kouč.

Změna přišla s koncem přestávky a hlavně poté, co deset minut po ní přišel na hřiště Filip Zorvan. Hradec však nejprve musel přežít dvě velmi nebezpečné standardní situace soupeře - ten jednou minul branku, podruhé si brankář Ottmar bez problémů poradil se zakončením jeho jasné šance. Pak ale přišlo to, na co domácí diváci čekali.

V první šanci, do které se Vlkanova dostal, sice ještě sokolovský brankář Beláň zachránil, ale ve druhé už ne. Vlkanova si naběhl na pas za obranu, po zpracování sice uklouzl, ale poté využil moment překvapení a prakticky zleže vystřelil k přední tyči branky hostí. Gólman Beláň byl bez šance. „Čekal střelu na zadní tyč, proto jsem střílel na přední,“ uvedl střelec, jenž se pátým gólem osamostatnil na pozici kanonýra týmu.

Hradec vedl a zápas se podle očekávání změnil. Hosté se tlačili do útoku, byli sice nebezpečnější, ale pro domácí se z toho vyvinula výhoda, měl totiž více prostoru na útočení. Druhou branku však přidal po standardní situaci, když Plašil přesně hlavičkoval a pak byl první u Beláněm vyraženého míče. „Někdo ze soupeřů to podběhl, ač měl ten centr spíše trefit. A u dorážky jsem byl nejdřív,“ řekl hradecký obránce v roli střelce.

Bylo rozhodnuto, domácí si šli jistě pro tři body. „Bylo to typické první utkání ať už podzimu, nebo jara. Druhá půle ovlivněná příchodem Zorvana, přinesla do naší hry víc fotbalovosti, začali jsme hrát víc po zemi, dokázali jsme obejít protihráče,“ řekl spokojený Frťala.