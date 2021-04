Postup? Našlapujeme po špičkách, tvrdí Frťala. Jeho mementem je kolaps ve Spartě

„Vůbec se necítíme být ligoví. Ani náhodou! Podvědomě ty myšlenky jsou, ale nechceme usnout,“ brzdí euforii trenér Zdenko Frťala. „Vždyť 2. liga je nevyzpytatelná, žádný zápas nemá favorita.“

Už jen šest kol zbývá do konce honu na jediné postupové místo mezi elitu. „Zatím opatrně našlapujeme po špičkách, všechno bude jen o nás. Zažil jsem už ve Spartě, že jsme měli tři kola před koncem náskok čtyř bodů a všichni mluvili o titulu. A pak…,“ zmínil Frťala ročník 2007/08 v roli asistenta Michala Bílka na Letné; tehdy to skončilo šokem pro Spartu a zlatem pro Slavii.

Teď se však zdají „Votroci“ nezastavitelní. Zotročí si každého soupeře, i když jim teče do bot. Viz Chrudim ve středu a famózní obrat z 0:2 na 3:2 v úplném závěru. „Tohle vítězství nám dodalo síly. Ještě v 80. minutě jsme byli nad propastí, pak soupeř odešel kondičně a my ho zválcovali. Ale přijali jsme to s pokorou,“ umí Frťala udržet svůj tým na zemi.

Klíčem k hradeckému druholigovému povstání byla podle útočníka Dvořáka paradoxně právě karanténa. „Tam se to zlomilo,“ cítí. „Už před prvním jarním kolem s Líšní jsme měli pár kluků, co dostali covid, po zápase se nakazili další a šli jsme do karantény. To byl rozhodující moment, všechno se vyčistilo. Hodili jsme porážku s Líšní za hlavu, zvládli jsme důležitý zápas Jihlavou a jedeme. Doufáme, že se nezastavíme.“

Recept, jak pracovat s mužstvem po nákaze koronavirem, hledal Frťala všude možně: „Měli jsme zkušenosti z jiných týmů, konzultovali jsme to s některými kondičními trenéry a doktory. Bylo důležité, abychom kluky zapracovávali postupně. Při návratech jsme byli opatrní, abychom někoho nezatavili. Klíčové bylo, že to nepoložilo všechny najednou a že zdraví byli schopní nahradit nemocné.“

Sedm vítězství v řadě vtěsnal Hradec Králové do pouhého měsíce. Co za tím herně stojí? „Začali jsme se důsledněji věnovat standardním situacím, protože k nim máme vhodnou typologii hráčů, ať už zahrávajících, tak i zakončujících díky své výšce. Když už se neprosadíme ze hry, rozhodují nám právě standardky. Chceme stále předvádět fotbal, na který se dá dívat, ale ne vždy tomu terény nahrávají,“ tvrdí Frťala.

Pod supersérií je podepsaný i brankář Michal Reichl, únorový nákup z olomoucké Sigmy. Po Líšni se dostal do branky a už do ní nikoho nepustil. „Měli jsme všechny tři gólmany zraněné, a když se ta šance naskytla, sáhli jsme po něm. Jako jednička postupoval do ligy už s Olomoucí, přinesl nám do týmu konkurenci, která všechny posouvá. Šlo o jedno z klíčových rozhodnutí v sezoně,“ míní hradecký trenér.

V Ústí velebil Dvořáka, autora hattricku. „Jeho výkon mě nepřekvapil, Pavel je klidná síla; řeší situace s nadhledem a zkušenostmi. Opět jsme vytěžili z toho, že máme zkušenější hráče než soupeři. Oni jsou rozhodujícími činiteli, když se zápas láme. I Pavel, stejně jako ostatní, dělá všechno pro to, abychom tu káru úspěšně dotáhli,“ myslí Frťala vysněný postup. „Je to sice blízko, zároveň ale daleko.“