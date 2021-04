Góly chybí, budoucnost ne. Hráči Army budou v lize, chválí konkurence

„Věděl jsem, že ještě máme šanci se do postupové hry dostat, kdybychom vyhráli. Ale takhle nám Hradec odskočil,“ řekl ústecký kouč David Jarolím po víkendovém domácím krachu 0:3, který hattrickem zařídil útočník Dvořák. Arma na lídra ztrácí 14 bodů, chybí šest kol a postupuje jen vítěz soutěže.

Na jaře v pěti z osmi zápasů nedalo Ústí ani gól. Na podzim vyšlo třikrát naprázdno. V součtu osm utkání bez trefy do černého a 19 branek ve 20 střetnutích, to je čtvrtá nejhorší produktivita. Pro srovnání, Hradec slavil už 42 zásahů.

„Máme šikovné útočné hráče. Ale málo zakončujeme, málo střílíme. Bavíme se o tom i na tréninku. Že pokud člověk nevystřelí, gól nedá. Musíme situace víc dohrávat, dostat se do tlaku z křídel. Proti Hradci jsme moc šancí neměli, předtím na Viktorce plno, ale neproměníme je,“ mrzí Jarolíma, který v zimě přišel na uvolněné místo po Jiřím Jarošíkovi; ten v pondělí kvůli špatným výsledkům skončil ve slovinském Celje.

Loni Armu táhly góly Lukáše Matějky, nasázel jich 16 a s vizitkou druhého nejlepšího druholigového bombarďáka si ho stáhla Viktoria Plzeň. „Teď nám nějaký kanonýr chybí, nemáme střeleckou fazonu,“ cítí záložník Adam Čičovský, věkem stále teenager. „I já bych měl góly dávat. Ale trápím se ve hře dopředu. Stejně jako celý tým. Na podzim se nám herně dařilo, teď to na nás spadlo.“

Nejlepší ústecký střelec Michal Bílek skóroval třikrát. V ofenzivě má trenér kupu junáků od Čičovského přes Kušeje, Koubka až po Němce Gollnacka. „S mladými musí být člověk trpělivý. Nemůže brát, že prohrajeme 0:3 a všechno je špatně. Ne. Chtějí pracovat, posouvat se,“ nevidí to černě Jarolím. „Jen se musíme tlačit víc dopředu a vyhledávat situace, kde to bolí nejvíc, tedy ve vápně. Chybí mi větší dravost, třeba při standardkách.“

Hradecký trenér Zdenko Frťala ústeckou ekipu chválil: „Úspěšně se tady navázalo na práci Jiřího Jarošíka. Je to tým s hráči, kteří mají před sebou i ligovou budoucnost. I když si někdo myslel, že odchodem kapitána Peterky do Dukly se jejich síla otupí, já ten názor nesdílel. Šanci dostávají noví mladí a jsou na správné cestě. Tam, kde jsou, není náhoda.“

Ústeckou chloubou je defenziva, čtvrtá Arma inkasovala jen 24×. A když se odečtou pětigólové výprasky s Vlašimí, Hradcem Králové a Duklou, vychází to na 17 zápasů, devět obdržených branek a 10 čistých kont. „Ale zlepšit produktivitu, to je můj cíl pro zbytek jara,“ předsevzal si Jarolím. „A dostat se do první trojky,“ přeje si Čičovský.