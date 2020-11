Hradec Králové pádí druhou fotbalovou ligou s rekordními čísly

Abychom vám ušetřili hledání, tak vězte: dvacet bodů za šest výher a dvě remízy z úvodních osmi zápasů sezony je od sezony 2000/2001, tedy za posledních dvacet let, nejvíc. Hradec se k tomu několikrát jen přiblížil, nejvíc před třinácti lety, v sezoně 2007/2008, kdy v úvodních osmi zápasech získal bodů devatenáct.

Všechny zápisy podobné těm letošním pochopitelně spadají do druholigových sezon, v těch prvoligových je to spíše nemyslitelné. A protože v 90. letech minulého století se Hradec v 1. lize pohyboval, letošní bilance tak je rekordní minimálně za posledních třicet let. Slušná práce. „Na tabulku se nejen nám, ale všem, kteří nám fandí, dívá pěkně, ale nemyslíme si, že už je uděláno,“ řekl k tomu trenér hradeckého mužstva Zdenko Frťala.

Hradci se na ni po sobotní výhře 5:1 nad Ústím nad Labem kouká pěkně hned z několika důvodů. Především v tuto chvíli za sebou nechává všechny ostatní téměř o parník, druhý Žižkov, třetí Prostějov a čtvrtá Líšeň ztrácejí pět bodů. V soutěži, z níž do 1. ligy postoupí jen vítěz, důležitý údaj.

K tomu je třeba přidat i to, že výhra 5:1 nad do té doby třetím Ústím nad Labem Hradecké dotáhla na Jihlavu i do čela pořadí nejlépe střílejících mužstev soutěže, šest inkasovaných branek je pro změnu nejméně ze všech. Mohou být lepší důkazy současné dominance Hradce v druholigové soutěži?

Přitom je k tomu ještě třeba dodat, že se Hradečtí po reprezentační pauze museli vypořádat s řadou zdravotních absencí, často klíčových hráčů. V sestavě chyběli Dvořák, Rada, Vašulín, Čech a brankář Vízek. „Začalo nás to najednou kosit, ale ti, kteří nastoupili, je plnohodnotně nahradili. Zápas jsme zvládli dokonale,“ těší Frťalu.

Na to, aby se současnou dominancí mohl Hradec vyrazit i do roku 2021, potřebuje zvládnout letos ještě čtyři zápasy. V rychlém sledu v následujících dvou týdnech, první sehraje už ve středu na hřišti nováčka z Blanska, kterému se v sezoně daří. „Znovu tady přichází v úvahu to, co tvrdím - v této soutěži může porazit každý každého,“ poznamenal Frťala.