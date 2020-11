Hradecký brankář Ottmar: Pokud Harba nastoupí, musíme si na něj dát velký pozor

Zahrát si totiž ligový zápas v Blansku, to je novinka i pro něj, nejzkušenějšího borce hradeckého kádru. „Nepamatuji si, že bych tam někdy hrál. A ani neznám moc jejich hráčů, spíše jen podle jmen, protože tam je několik kluků z Brna,“ říká hradecký brankář.

Jen jeden z tamních hráčů je výjimkou, a to útočník Haris Harba. Před osmi lety si ho do Hradce přivedl kouč tehdy prvoligového mužstva Jiří Plíšek. Harba však v Hradci zanechal výraznou stoupu a stačila mu k tomu jediná sezona.

Překvapilo vás, že se Harba objevil v týmu Blanska a dnes proti vám pravděpodobně nastoupí?

Určitě, protože si myslím, že to je na druhou ligu nadprůměrný hráč, což ukazoval už tenkrát v Hradci.

Vy jste tehdy také patřil do kádru, jak na něj vzpomínáte?

Jako na hodného kluka s nebezpečnou levačkou. V tomhle byl hodně dobrý.

Harba pak z Hradce odešel a putoval českými kluby. Před čtyřmi lety jste na sebe narazili a bylo to hodně výrazné. Vzpomínáte?

Tak na tenhle zápas určitě. Hráli jsme tenkrát první ligu, kvůli stadionu jsme museli jezdit do Mladé Boleslavi. Haris tam přijel tehdy s Jihlavou, které úvod sezony vyšel mnohem lépe než nám. My jsme jim ale dali gól a šli si pro výhru.

Čtvrt hodiny před koncem šel Harba na hřiště a málem jste se nestačili divit. Vždyť jen on sám mohl skóre otočit.

Minimálně dvě tři tutové šance za tu krátkou chvíli, co byl na hřišti, stihl, ale naštěstí pro nás je neproměnil. To ale nic nemění na tom, že pokud se proti nám dneska postaví, že si na něj musíme dát velký pozor. Nechat mu v naší šestnáctce nějaké místo, to by se nám mohlo vymstít, zakončení má výborné.

Jak moc je pro vás dnešní soupeř, který je ve 2. lize vůbec poprvé, neznámou?

Prostředím ano, ale jinak mají kvalitní tým. Měli jsme možnost vidět některé jejich zápasy na videu, takže úplně neznámá to nebude, víme, do čeho jdeme.

Blansko si jako úplný nováček nevede špatně, může se pochlubit tím, že dvě výhry zaznamenal v zápasech s Duklou a minulý týden v Jihlavě. Navíc teď hraje doma. Takže velká obezřetnost?

Určitě ano! Na druhé straně pro nás by mohlo být malou výhodou to, že se musí hrát bez diváků. Kdyby totiž diváci na stadion mohli, přišlo by jich asi dost a měli bychom to těžší. Tahle situace je pro Blansko nevýhodou.

Vy byste mohli navíc do Blanska vyrazit s dobrou náladou, vedete tabulku. Ještě jste neprohráli a v posledním zápase jste vysoko porazili Ústí nad Labem. S takovou bilancí se asi musí jet dobře.

Rádi bychom dosavadní výsledky potvrdili, odhodlání je jasné, nejde to ani jinak než jet pro výhru. Na druhé straně Blansko je opravdu nevyzpytatelné, o čemž svědčí i ty jejich dvě výhry.