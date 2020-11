Hradecký kouč Frťala: Vzhledem k situaci jsou všichni soupeři nečitelní.

„Už to, že se na podzim hrát snad bude, jsme přijali s povděkem. Pořád jsme trénovali, byli jsme v napětí, jestli se liga rozjede, teď do toho vletíme rovnýma nohama,“ vypravuje o rozpoložení, s nímž tým čeká na restart soutěže. Po zatím odehrané její části je Hradec v tabulce první o dva body před Žižkovem, ale sehrál o jedno utkání víc.

Na jaře jste zažili něco podobného, je v tom velký rozdíl?

Tentokrát jsme nesehráli ani jedno přípravné utkání. Je to ale pro všechny týmy stejné, nikdo není zvýhodněný, jsme ve stejné výchozí pozici.

Skoro měsíc jste jen trénovali a nevěděli, jestli se na podzim hrát vůbec začne. Bylo to těžké?

Bylo, na druhé straně jsme byli rádi za to, že jsme na rozdíl od jiných sportů měli možnost vcelku normálně alespoň trénovat. Pořád jsme se mohli připravovat na to, že to může vypuknout.

Připravovat se na zápas, když nevíte, kdy se bude hrát, je asi komplikované.

V posledních dnech se k nám sbíhaly konkrétnější termíny, kdy by restart mohl nastat. Proto jsme poslední týdenní mikrocyklus směrovali k tomu, že nás v sobotu nebo v neděli čeká mistrovský zápas. To, že se bude hrát, jsme všichni přijali s povděkem. Jsme rádi, že výsledkem naší týdenní dřiny bude zápas.

Jak na tom jsou po tak dlouhé pauze hráči?

Hlavně v nich už pumpuje adrenalin a napětí, teď půjde o to, abychom proti Třinci zvolili správnou sestavu a taktiku. Vzhledem k situaci jsou všichni soupeři nečitelní.

A jak vidíte váš tým, k rozehranosti máte asi hodně daleko?

Už jsem říkal, že na tom budou všichni stejně. Na druhé straně pauza by neměla mít vliv na fyzickou stránku, na kondici, tréninky probíhaly. Jediný zápor byl v tom, že o víkendu jsme neabsolvovali devadesát minut zápasové zátěže.

První byste měli absolvovat už zítra v Třinci, který povede nový trenér. Co od něj čekáte?

František Straka, a to asi neřeknu nic nového, je zkušený trenér, má v sobě dar nabudit tým mentálně, vtisknout mu válečného ducha. Pro hráče to je první zápas pod jeho vedením, určitě se budou se chtít předvést.