Příjemný restart hradeckého druholigového lídra: výhra a ztráty rivalů

Nejenže si Hradec přivezl tři body z Třince, kde 2:1 porazil domácí tým i přesto, že na jeho lavičce v roli trenéra poprvé stanul vyhlášený motivátor František Straka.

K tomu navíc Hradec mohl v průběhu víkendu s uspokojením sledovat výsledky svých hlavních konkurentů v případném boji o konečné první místo, v této sezoně jediné postupové do první ligy.

Pravda, druhá Líšeň, jež se zatím pasuje do pozice černého koně soutěže, porazila Chrudim a dál na Hradec ztrácí jen dva body. Jenomže tento tým by mezi postupové rivaly patřit neměl. Ti, kteří ano, o víkendu ztráceli. Žižkov prohrál v Ústí nad Labem a Dukla Praha s Jihlavou se po remíze ve vzájemném zápase obraly o dva body...

Hradec do Třince vyrazil po remízách v posledních dvou kolech, které týmu vzaly do té doby stoprocentní bilanci a ohrozily jeho první místo v tabulce.

Jenomže v Třinci na tato dvě rozladění hradecký tým rychle zapomněl, po deseti minutách vedl už 2:0. Nejprve Vlkanova pohotově dorazil domácím brankářem vyraženou střelu Dvořáka, hned poté Dvořák asistoval podruhé, když jeho přihrávku poslal do domácí branky Prekop.

„Doufal jsem, že co nejdřív nějaký dáme, protože je to vždycky o tom, kdo dá první gól, a my dali hned dva,“ uvedl střelec první branky Hradce Adam Vlkanova.

Hradec v Třinci válel, byl jasně lepší, nebylo znát, že na poslední chvíli, až při rozcvičení před zápasem, ze sestavy vypadl záložník Jakub Rada. „Franta Čech ho výborně nahradil,“ komentoval nepříjemný zásah do plánů trenér týmu Zdenko Frťala.

Po necelé půlhodině hry mohlo být Hradeckým ještě veseleji, ale střelu Vlkanovy zastavilo břevno. „Jeden z obránců ji přizvedl,“ vysvětlil střelec. „Byli jsme jasně lepší, mohli jsme dát v první půli čtyři pět gólů,“ potěšilo Frťalu.

Po přestávce domácí hru zjednodušili, dlouhými nákopy se snažili vytvořit tlak, ale hradecká obrana odolávala. Dvacet minut před koncem se domácí gólu dožadovali. „Stačil jsem míč ale vyrazit ještě předtím, než přešel brankovou čáru,“ řekl hradecký gólman Patrik Vízek.

Gól přesto tři minuty před koncem dostal, Třinec ve zbytku času zlobil, ale nevyrovnal. „Vyhráli jsme zaslouženě, ale mohlo to být klidnější,“ ulevil si Vlkanova.