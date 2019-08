Hluboké je před startem nové éry. Co ji čeká po sestupu z kraje?

To spojení bylo skoro nerozlučné. Fotbalový krajský přebor a Hluboká nad Vltavou byly spojené téměř tři dekády. Po sestupu do I. A třídy to už ale neplatí a z klubu zní: „Hlavně nechceme být rychlokvaška. Jestli máme postoupit zpátky, tak jako připravený tým.“

Dlouhých 26 let dokázali hrát fotbalisté Hluboké nad Vltavou nejvyšší krajskou soutěž. Když o víkendu začal další ročník, celek zpod zámku v ní nebyl. Hráčské ztráty, zranění a možná i ztráta formy stály klub udržení přeboru. A do zápasového kolotoče se tak celek z Českobudějovicka zapojí až nadcházející sobotu, kdy odstartuje zápasem v Nemanicích v I. A třídě. „Ještě pořád sestup trochu vstřebáváme. Zklamání to bylo velké,“ přiznal předseda hlubockého fotbalu a bývalý ligový kanonýr Karel Vácha. „Vadil nám hlavně způsob, jakým jsme sestoupili. Nebyli jsme schopní na jaře uhrát pořádný výsledek a získat body. To se odrazilo v tom, že jsme byli nejhorším týmem soutěže. Na druhou stranu držet přebor tolik let je skvělá práce.“ Hlubokou tak čeká po dlouhých letech účinkování v I. A třídě. A to navzdory tomu, že ji několik sezon vedl zkušený exligový trenér František Cipro, který během jarní části u týmu skončil. „Předně bych mu chtěl poděkovat, protože persona jeho formátu dala celému týmu hodně. Mrzí mě jen jedna věc. Soupeři a fanoušci k němu neměli patřičný respekt, který by si zasloužil. Za pana Cipra jsme hráli výborný fotbal a neúcta jiných klubů a diváků k jeho osobě je něco, co nepochopím. Byl to jeden z hlavních důvodů, proč u týmu skončil,“ upřesnil Vácha důvod změny v trenérském týmu. Cipra v průběhu jara pro zbytek sezony nahradil Libor Žák. Ani on ale Hlubokou v nové sezoně nepovede. Po sestupu u týmu skončil a pro další sezonu ho nahradila dvojice Milan Borový - Jiří Rubik. Borový k týmu nastoupil začátkem srpna, Rubik už vedl část přípravy spolu s Váchou. Bývalý ligový útočník tým v přípravě podporoval i aktivně, když chodil s mužstvem běhat. Hluboká se připravuje od 9. července a hlavní částí v první polovině byla obnova fyzické kondice. „Trénovali jsme v zámeckém parku. Kluky čekaly náročné kopečky,“ dodává Vácha se šibalským úsměvem. V současnosti je tým dávno v herní části přípravy a má za sebou i přípravné zápasy. S Českým Krumlovem prohrál 3:4, s Protivínem 1:4. „Žádnou vědu z toho neděláme,“ dodává Vácha. Soutěž Hluboké začíná 17. srpna a v prvním zápase se vydá do nedalekých Nemanic. Hned první kolo napoví, jak na tom v sezoně klub, který si během jara postavil u hřiště novou tribuny s kvalitním zázemím, bude. Na hřiště vyběhne obměněná sestava a sám Vácha přiznává, že Hluboká patří mezi kluby, jež si dokážou vychovat velmi málo vlastních hráčů a posily musí kupovat. Chyběla útočná síla Navíc po dřívějším odchodu Tomáše Taubera do Českého Krumlova a zranění Pavla Hájka zmizela v uplynulé sezoně ofenzivní síla. „S nimi nám chybělo 40 gólů. To se muselo projevit. Zranilo se nám až sedm hráčů ze základní sestavy. Pokud by byl alespoň Hájek k dispozici, několik důležitých bodů bychom získali. Navíc se nám zranili další klíčoví hráči - jako David Říha, Tomáš Antoš nebo Stanislav Legdan,“ dodal Vácha. Kromě Legdana, kterého čeká operace kolene, jsou všichni hráči v tréninku. I včetně posil. „Tým jsme doplnili a ještě se poohlížíme,“ říká dále předseda. Z Bavorovic přišli Tomáš Kučera, Michal Blažek a Dennis Rottenborn. Ze Zlivi dorazil Martin Maňhal a ve hře je příchod jednoho brankáře. Ambice na rychlý návrat na Hluboké netají, ale zároveň je klub připravený se na přebor pořádně připravit. „Netlačíme na to. Jestli máme postoupit zpátky, tak jako připravený tým. Přebor pak chceme hrát stabilně, a ne jen epizodně. Postupu se nebráníme, ale musíme na to být připravení.“ Dokáže se Hluboká připravit hned v první sezoně a vrátí se do přeboru?