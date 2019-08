Fotbalové Ústí na Zbrojovku umí, tentokrát jí bod uloupilo v závěru

„V nastavení jsme měli stoprocentní šanci na vítězství, Bassey ji vypracoval dalšímu střídajícímu Valentovi, ale ten neproměnil. S pokorou bod bereme, Zbrojovka má výborný tým a bude hrát o postup,“ řekl ústecký trenér Aleš Křeček.

Jeho tým vedl, pak dotahoval. Už ve 4. minutě se prosadil Drame.

„Začali jsme hodně aktivně, vysokým napadáním jsme domácí překvapili. Bohužel jsme hned inkasovali z balonu, který propadl za naši obranu a Brno to nadvakrát dohrálo,“ zmínil Křeček vyrovnání Růska ze 6. minuty, který dorazil vlastní střelu.

„Po zbytek 1. půle měl soupeř převahu a my byli pod tlakem, víc jsme se bránili. O přestávce jsme si v kabině řekli, že se musíme vrátit k aktivitě. Drameho vystřídal Valenta, lehce jsme naši sestavu přeskládali, protože jsme měli problém uprostřed s odraženými balony.“

Vyplatilo se, zkraje 2. poločasu kopalo Ústí šest rohů v řadě. „Byli jsme jistější v kombinaci a měli víc příležitostí,“ tleskal Křeček.

Jenže udeřilo Brno, devět minut před koncem hlavou skóroval kapitán Magera. „Po ojedinělé šanci a v dost blbém čase.“

Ale v 87. minutě srovnal Strada z penalty, nařízené za faul Kotuly, následně vyloučeného, na Basseye. „Hráči do toho mají jít víc, víc a víc. Musí se naučit, že každý zápas bude boj,“ láteřil Pavel Šustr, kouč Brna.

Hned nato viděl červenou kartu i ústecký Písačka. „Neměla by to být výrazná komplikace, trest si odpyká v úterním poháru v Brandýse a v pátek doma na Pardubice by měl být k dispozici,“ uvedl Křeček.