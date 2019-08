Jihlavské štěstí? Klobása. Lídr druhé ligy našel střeleckou oporu

Jsme první, to mě zajímá, promlouvá Klobása Otázka nezní jestli, ale kdy? To je v současné době případ jihlavského fotbalisty Stanislava Klobásy, který zařídil svému týmu už třetí vítězství ve druhé lize v řadě. Tentokrát vystřelil všechny body v domácím souboji s Duklou Praha dvě minuty před koncem parádní trefou do šibenice. „Už ani nevím, jak se to seběhlo. Byla tam nějaká přihrávka, ani nevím na koho a já už se nechtěl o nic pokoušet. Tak jsem to napálil nártem a míč zapadl do brány,“ radoval se ze svého čtvrtého gólu v sezoně Klobása. Do konce zápasu už moc času nezbývalo...

Byla to velká úleva jak pro mančaft, tak i pro mě, protože v první půli jsem zazdil velkou šanci, kterou obvykle dávám. Tak se to povedlo aspoň takhle na konci. Jsem moc rád, že máme další tři body. Jak říká pan Straka, zvládli jsme to srdíčkem. Na jakou příčku zařadíte co do pohlednosti vaši páteční střelu?

Já to takhle neberu. Jsme první v tabulce, máme deset bodů a to je to, co mě zajímá. Jak byste popsal utkání s jedním z největších favoritů letošní druholigové sezony?

Byl to hodně vyhrocený zápas, plný soubojů. Dukla je výborná na balonu, takže to pro nás byl chvílemi velký kolotoč. Musím před klukama ze středu zálohy smeknout klobouk. Vezměte si třeba Lukáše Vaculíka, jakou ve svých letech odvedl skvělou práci. Jsem nadšený, že jsme tohle utkání vyhráli. Soupeř si byl vědom vaší střelecké formy, proto se vás často snažil zadržet všemi způsoby...

Ale rozhodčí zvládl zápas myslím bravurně na obě strany. A to, že mě někdo sem tam rukama chytil, to k tomu patří. V dalším kole jedete do Varnsdorfu, který dostal osm gólů od Hradce. Co tomu říkáte?

Že doma je Varnsdorf hodně nepříjemný, má specifický stadion. Ale musíme tam vyhrát. Ozývají se hlasy, že Lukáš Zoubele ani není potřeba, stačíte vy a Luděk Vejmola v bráně...

(směje se) Kdepak, já bych měl Zuba radši co nejdřív vedle sebe, vytváří mi prostor a šance.