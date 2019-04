Hrdí i zklamaní. Sparta byla šťastnější, kývl teplický gólman

„Teď to bolí, ale vypadli jsme s hlavou nahoře. Byli jsme Spartě velmi důstojným soupeřem a neudělali jsme ostudu,“ chválil teplický kouč Stanislav Hejkal.

Domácí brankář Jakub Diviš mohl být i přes porážku hrdý. „Ale teď převažuje zklamání, že to nedopadlo, postup byl opravdu blízko, už jsme ho drželi rukách. Vyždímali jsme ze sebe všechno, všichni museli vidět, jak moc to chceme, jak se rveme. A někdy to prostě nedopadne, Sparta byla šťastnější.“

Sparta na Stínadlech vedla po brance Srdjana Plavšiče, ale domácí ale v nastavení srovnali zásluhou Michala Jeřábka. Extáze! Další přišla v nastavení, kdy Teplice poslal do vedení střídající Jan Hošek. Pár sekund před koncem prodloužení ale Václav Drchal zařídil penaltový rozstřel. V něm hosté uspěli 4:2, rozhodující pokutový kop proměnil Kanga.

„Byl to typický pohárový zápas, nás měl srazit gól v 92. minutě, ale nesrazil. Ukázala se obrovská síla mužstva, že jsme to nezabalili a pokračovali jsme dál. Penalty jsou loterie a říkal jsem to i hráčům, které jsem uklidňoval, že jsou i důležitější věci,“ říkal kouč Sparty Zdeněk Ščasný.

Teplický Stanislav Hejkal tvrdil: „V závěru normální hrací doby to byly trenérské šachy a na nás se usmálo štěstí. Byli jsme nahoře, Sparta dole. Do prodloužení jsme vstoupili s velkým nasazením a elánem a šli jsme do vedení. Pak přišel klíčový moment. Kdyby Jindráček dal na 3:1, tak už by se Sparta nezvedla. Konec už byl o štěstí a nemůžu klukům nic vytknout. jsem pyšný, že jsme byli lepší než Sparta!“

Na domácí lavičce Hejkal prožíval muka. „Byl to typický pohárový zápas a nepamatuji si, kdy jsme hráli takhle dramaticky. Pro fanoušky to musel být zážitek, pro trenéry na obou stranách už je to horší. Byly to návaly.“

Ščasného hřálo, že Spartu nesrazil vyrovnávací gól Teplic ve druhé minutě nastavení. „Tam se ukázala síla mužstva, že jsme to nezabalili a rvali jsme se až do konce. Penalty už pak jsou loterie a nám to tentokrát vyšlo,“ slavil kouč, jehož Sparta je po třech letech v semifinále domácího poháru.