Sparťan Drchal: Věřil jsem do poslední chvíle. A na penaltu jsem se těšil

Drchal trefou last minute srovnal na 2:2 a poslal thrillerový zápas do penaltového rozstřelu.

V něm Sparta urvala postup do semifinále, znovu i díky Drchalovi, jenž proměnil důležitou penaltu na 3:1.

„Do poslední chvíle prodloužení jsem věřil, že ještě nějaká šance přijde. A přišla, dal jsem gól a nakonec jsme postup urvali,“ slavil útočník po vítězné penaltové loterii, kterou Sparta ovládla 4:2.

Drchal svou penaltu za stavu 2:1 proměnil s přehledem a dodal hostům klid. „Na penaltu jsem se strašně těšil, chtěl jsem na ni jít, protože za áčko jsem ještě penaltu nekopal. Jsem moc rád, že jsem se na ni dostal, nervózní jsem nebyl, vážně jsem se těšil.“

Po zápase už sparťanský talent zářil, když ale v nastavení normální hrací doby Sparta ztratila vedení 1:0, bylo mu ouvej. „V tu chvíli to bylo velké zklamaní, ale já věřil dál, že jsme tady schopní vyhrát a postoupit. Možná to z naší strany nebylo herně nic extra, ale i takové zápasy prostě jsou. Důležité je, že jsme to zvládli.“