Boleslav posílí Fulnek z Jihlavy, opačným směrem míří Vejmola a Klobása

Čtyřiadvacetiletý Fulnek prošel mládežemi v Prostějově, Brně, Karviné, Hlučíně a od roku 2013 patřil Jihlavě, odkud hostoval v Táborsku. Z Vysočinu odehrál 81 prvoligových zápasů a vstřelil čtyři branky. Po pádu do druhé ligy však hledal novou motivaci, kterou mu nabídla Boleslav.

„Myslím, že v současném fotbale není úplně běžné, aby hráč v jednom klubu strávil více než pět let. Už jsem na sobě opravdu pozoroval, že potřebuji změnu a další impuls do své fotbalové kariéry. Roli samozřejmě sehrála touha vrátit se do nejvyšší soutěže,“ řekl bývalý mládežnický reprezentant.

„Průběžně o něj projevovaly zájem různé ligové kluby a není tajemstvím, že od léta uvažoval o změně a rychlém návratu do nejvyšší soutěže. V létě jsme Kubovi změnu zaměstnavatele neumožnili, a to i proto, že jsme na jeho post neměli náhradu. Nyní přišel nejintenzivnější zájem z Mladé Boleslavi, o jejíž hráče jsme měli naopak zájem my,“ řekl ředitel jihlavského klubu Jan Staněk.

Čtyřiadvacetiletý Klobása odehrál za Boleslav 25 ligových utkání, ve kterých dal pět branek, ale naplno se do kádru i kvůli zraněním neprosadil a chodil převážně po hostováních ve druhé lize. Rovněž čtyřiadvacetiletý Vejmola prošel v Jihlavě už mládeží, než ho Mladá Boleslav v roce 2016 koupila. Na přelomu sezon 2016/17 a 2017/18 sice plnil roli jedničky, o kterou ale zase přišel a loni v létě se vrátil do Jihlavy nejprve na hostování a nyní na přestup.