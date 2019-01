Žádný výprodej se v Jihlavě nekoná, zůstat by měl i Zoubele

Loni v létě, po sestupu FC Vysočina z nejvyšší soutěže, nezůstal v Jihlavě kámen na kameni. Kádr místního fotbalového klubu i kvůli problémům s ekonomikou – souvisejícím s potížemi dlouholetého generálního partnera, stavební společností PSJ – postupně opustili Davis Ikaunieks, Matej Rakovan, Pavel Dvořák, Kamso Mara, Till Schumacher a Jozef Urblík.

A jihlavští fanoušci s obavami vyhlíželi, co bude v zimě. „To málo, co neprodali teď, prodají později,“ tvrdili mnozí.

Přesto, že o půl roku později klub nového partnera zatím marně hledá, žádný další výprodej neplánuje. „Některým klukům umožníme hrát první ligu. Ale nechceme, aby těch změn bylo hodně,“ uvedl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

„Nechtěl jsem, aby rošády byly moc velké. Tým šlapal, byla tady asi dobrá parta a byla by škoda ji rozbíjet,“ připojil se nový jihlavský trenér Radim Kučera.

„Maximum, co si myslím, že bychom mohli pustit, jsou tři hráči,“ doplnil Staněk.

Na jaře chtějí hrát o špičku tabulky a návrat do ligy

Jihlava je po podzimu se 33 body na druhém místě Fortuna: Národní ligy. A na jaře bude bojovat o návrat do nejvyšší soutěže. „Vedení nám nic moc říkat nemusí, cítíme to všichni,“ vnímá postupové ambice Jihlavy útočník Stanislav Klobása. „Nejlepší by bylo postoupit z prvního místa, ale dá se tam dostat i přes baráž. Takže doufám, že to nějak zvládneme a liga zase bude v Jihlavě,“ přidává své přání čtyřiadvacetiletý forvard.

„Jsme na druhém místě tabulky a nějaké cíle rvát se o tu špičku tu jsou. I to je zavazující,“ ví kouč Kučera. „Mělo by se spíš posilovat.“ Právě Klobása společně s brankářem Luďkem Vejmolou jsou prvními zimními posilami. Své hostování z Mladé Boleslavi přeměnili na přestup poté, co Vysočina souhlasila s odchodem Jakuba Fulneka.

„Pro nás je dobré, že Standa i Luděk jsou tady zvyklí a my víme, co od nich můžeme čekat,“ uvedl Staněk. „Jsou to pro nás prověřená jména.“ Kromě Fulneka, který Jihlavu opustil po pěti a půl letech, Vysočina počítá i s odchodem záložníka Vladislava Levina. Hráč z Ruska by měl podle informací MF DNES v nejbližších hodinách přestoupit do pražských Bohemians.

„Jednáme o tom. Za mě si myslím, že tady na jaře působit nebude,“ uvedl Staněk. „Nechci předbíhat, ale na hodně procent je to jisté,“ okomentoval přestup, o jehož možnosti MF DNES informovala už na podzim.

„Pokud odejde Vlad, určitě budeme potřebovat počtově doplnit zálohu,“ uvedl Staněk. „V ní máme na zkoušku Dominika Smékala. Je to hráč, kterého jsme si vyhlédli a skautovali. Uvidíme, jak bude vypadat.“

Zoubeleho cena je vysoká, klub asi opustí Štěpánek

Další jméno, které se často skloňuje v souvislosti s možným odchodem, je Lukáš Zoubele. Zkušeného záložníka, jenž je po polovině sezony se sedmi góly nejlepším jihlavským střelcem, si údajně vyhlédl trenér Martin Svědík. Ten do Uherského Hradiště po skončení podzimní sezony přišel z Jihlavy.

„Zájem o Lukáše je nejen ze Slovácka. Ale myslím, že naše cena je tak vysoká, že Lukáš neodejde,“ prozradil Staněk.

Podle informací MF DNES by Vysočinu mohl naopak opustit stoper David Štěpánek, kterého si měl vyhlédnout prvoligový Jablonec.