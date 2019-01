Dobrá výměna, pochvaloval si kouč Jihlavy obchod s Mladou Boleslaví

Vejmola: Boleslav je uzavřená kapitola Na podzim odváděl v FC Vysočina velmi dobré výkony, takže nebylo divu, že o služby brankáře Luďka Vejmoly měl druholigový jihlavský klub eminentní zájem. Čtyřiadvacetiletý fotbalový gólman se nakonec stal součástí výměnného obchodu s prvoligovou Mladou Boleslaví, tudíž vysočinský dres bude skutečně oblékat i na jaře. „Jsem tady spokojený,“ svěřil se Vejmola. Opravdu jste se nechtěl poprat v Mladé Boleslavi o dres týmové jedničky?

Víte, tam je to trochu specifické. V Boleslavi se vždycky protočí spousta gólmanů a já necítil, že by zrovna o mě nějak moc stáli. Vlastně jsem neměl odtud žádný kontakt. Řešily se nějaké nabídky odjinud, ale nakonec jsme se domluvili s Jihlavou. Řekli jsme si, že by to mohlo dál fungovat. Zaslechla jsem, že o vás stál i trenér Svědík ve Slovácku...

To spíš bylo v nějaké rovině spekulace. Navíc teď už to stejně nemá cenu řešit. Zůstávám v Jihlavě, a co bude v budoucnu, to se uvidí. Možná se do první ligy dostanete právě s Vysočinou, po podzimu je pro ni situace v tomto směru nadějná...

To sice ano, ale otázkou je, jak se nám podaří dát dohromady kádr. Už v létě bylo dost změn a teď to podle mě bude ještě horší. Každopádně fotbalisti jsou tady kvalitní. Teď jste měli zhruba měsíc volno, už vám fotbal chyběl?

Jo, už to bylo docela dlouhý. Myslím, že se už všichni těšíme, až to zase začne. Věřím, že počasí nebude příliš drastické a že se dobře připravíme. (usmívá se) První pořádné přípravné utkání odehrajete právě proti Mladé Boleslavi, budete mít motivaci jí ukázat, o co přišla?

Asi ne, pro mě už je to uzavřená kapitola. Já se teď chci hlavně s Jihlavou poprat o postup.