Ostrý faul sudí v Jihlavě přešel, Cukoviče vyloučil za klukovinu

Nebylo to zrovna nejhezčí fotbalové utkání, přesto rozhodně nenudilo. Bitva úvodního jarního kola Fortuna: Národní ligy mezi Jihlavou a Znojmem se nesla v duchu souboje dvou rivalů.

„Šlo o regionální derby, takže se na hřišti hodně jiskřilo. Byly tam tvrdé zákroky i velké emoce,“ všiml si jihlavský trenér Radim Kučera. „Pro obě strany to bylo náročné, bojovné utkání. Samý souboj,“ připustil domácí záložník Pavel Šulc, pro kterého šlo o premiéru v seniorském ligovém zápase. „Některé zákroky byly hodně na hraně. Ale asi to ke druhé lize patří.“

Na sudího se zlobili oba trenéři

Na návrat do ligy pomýšlející Jihlava byla před utkáním jasným favoritem, ovšem svou roli nezvládla. Naopak, v duelu se sestupem ohroženým Znojmem nečekaně působila mnohdy zakřiknutě až bojácně.

„Nakonec jsme na výhru dosáhli, ale byla hodně vydřená,“ oddechl si jihlavský kouč Radim Kučera po duelu, jenž až v 86. minutě rozhodl proměněnou penaltou Lukáš Vaculík. „Remíza by asi byla spravedlivější, tudíž jsem o to více rád za tři body.“

Hodně zklamaný odjížděl z Jihlavy znojemský kouč František Šturma. „Podle mého to byl spíš remízový zápas. Za bojovnost, kterou jsme předvedli, bychom si zasloužili odvézt bod. Dnes ale rozhodly jiné vlivy, musíme se s tím poprat.“

Podle Šturmy utkání ovlivnilo vyloučení stopera Igora Cukoviče v 78. minutě. „Bylo hodně necitlivé. Protože nešlo o faul, byla to taková kravina. Hráč pět sekund podržel balon, podle mě zase tak dlouho nezdržoval,“ podivoval se znojemský kouč druhé žluté kartě Cukoviče. „Říkal jsem to i čtvrtému rozhodčímu, který na to měl podobný náhled jako já. Ale hlavní je na hřišti jen jeden, bohužel,“ zlobil se na sudího Pavla Rejžka.

Podle hostujícího trenéra však šlo také o taktickou chybu znojemského stopera. „Kdyby byl chytřejší, nemusel tu příčinu sudímu dávat,“ připustil trenér. „Přesto si opravdu myslím, že to bylo necitlivé. V tak vyhroceném utkání, které bylo z obou stran hodně bojovné, za tohle hráč žlutou kartu dostat neměl.“

Domácí kouč Radim Kučera okomentoval jiný sporný moment: situaci ze 62. minuty, kdy za ostrý faul na jihlavského záložníka Filipa Novotného dostal hostující Jakub Kučera „jen“ žlutou kartu.

„Mrzí mě hodně tvrdý zákrok na Novotného, který má tržnou ránu na nártu, bude to šít a uvidíme. Jde na rentgen, doufám, že to nebude vážné,“ uvedl Kučera. „Tu situaci jsem viděl z pohledu strašně blízko a myslím si, že tam měla být jednoznačně červená karta. Podle mě bez debat.“