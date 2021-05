Prostějovští fotbaloví loupežníci. Na výjezdech jsou stoprocentní

Poslední skalp byl jeden z nejcennějších. Svěřenci Šustra porazili tabulkového souseda Ústí nad Labem 1:2 a odskočili mu na třetím místě na sedm bodů. „Do Ústí jsme jeli s pokorou. Věděli jsme o soupeřových kvalitách, ale díky dobrému přístupu jsme zápas zvládli,“ těšilo Šustra.

Domácí Arma nasbírala hned jedenáct rohů, ze kterých hostujícím hráčům pořádně zatápěla. Přesto Prostějov vedl v půli už o dvě branky. „Ústí hrozilo hlavně jednoduchou nakopávanou hrou. Z té pramenily rohy. Obecně máme se standardkami v posledních zápasech potíže,“ podotkl autor vítězné branky Jakub Kopřiva, který z pozice středního záložníka zaznamenal už osmou branku v sezoně a je nejlepším střelcem týmu. „Na osobní statistiky se trochu dívám. Jsem rád, že mi to padá. Prostě se snažím chodit víc do koncovky,“ usmíval se.



Kdyby se do tabulky počítali jenom venkovní zápasy, Prostějov by soutěži se šesti bodovým náskokem na druhý Hradec dominoval. Leč doma se modrobílí trápí. Z deseti utkání vyhráli pouze dvě a čtyři prohráli. Změnit se to pokusí už v úterním (17.00) šlágru s prvním Hradcem. „Mrzí mě, že naše výsledky nepotvrzujeme doma. Zbytečně na sebe vytváříme tlak a dostáváme se sami sobě do hlav,“ míní Šustr.

Na jeho slova navázal i Kopřiva: „Doma bychom měli sbírat body. Vždy to na nás dopadne. K tomu přidáme neproměněnou šanci nebo nějakou chybu a prohráváme.“

V případě výhry nad Hradcem by Prostějov stáhnul manko na stále dosažitelných sedm bodů. V opačném případě bude o postupujícím pravděpodobně rozhodnuto. „Před začátkem jsme takové cíle neměli, teď nás to ale trochu štve. Proměnit doma pár šancí tak bojujeme s Hradcem o první flek,“ připustil Kopřiva.



„První liga mě láká. Trenéřinu bych nedělal, kdybych nepomýšlel na ty nejvyšší mety. My si ale před sezónou stanovili jiné cíle a na těch se snažíme primárně pracovat,“ pravil kouč Šustr, který se dostal do hledáčku ligové Sigmy.

Ostatně právě s mladými hráči na hostování z Olomouce také pracuje. Šustr zdůrazňuje zapojení mládeže, na kterém prostějovský klub staví. Tým se snaží hrát líbivý fotbal pro fanoušky s bleskovým přechodem do útoku. Část diváků z nich se už konečně vrátí na tribuny a Šustrova slova tak při šlágru sami posoudí.

Ani Votroci loni na podzim nedokázali překazit úchvatnou venkovní sérii Prostějova a Pod Lízátky prohráli 0:1. Zápas rozhodl Kopřiva a pro Hradec se doposud jedná o jedinou domácí prohru v sezoně.

Prostějovští loupežníci mají nakročeno správnou cestou k překonání velkého milníku. V historii samostatné České republiky neskončili v druhé lize lépe než osmí. Pravděpodobnost, že tento rekord z roku 1996 překonají, je značná. Matematicky už nemohou skončit hůř než na deváté příčce.