Fotbalisté Prostějova venku válí, odstřihl od sebe čtvrté Ústí nad Labem

„Cenné vítězství. Ústí se pohybuje na vrcholu tabulky, my jsme věděli o jeho kvalitách, nejeli jsme sem s tím, že za každou cenu vyhrajeme. Jeli jsme s pokorou. Díky tomu a dobrému přístupu jsme to zvládli,“ radoval se prostějovský trenér Pavel Šustr.

Hráči Ústí dál doma dřou bídu s nouzí, byla to jejich třetí porážka v řadě a druholigová špička se jim vzdaluje. „Prospali jsme první poločas, byli jsme všude daleko, nedoráželi jsme hráče, na oba góly jsme jim namazali. Druhá půle už byla o něčem jiném, ale celkově je to zklamání, nestačí hrát jen poločas,“ vyčítal ústecký kouč David Jarolím.

Prostějov o vítězství rozhodl v první půli, nejprve se prosadil po 19 minutách Zlatohlávek a později se k němu přidal Kopřiva. Domácí po změně stran zvýšili aktivitu a brzy zásluhou Proška snížili, vyrovnávací branku však nevstřelili. V závěrečném náporu neuspěl ani brankář Tvrdoň, který v nastaveném čase podpořil své spoluhráče při standardní situaci, hlavičkou ale těsně minul.

„Nedokážu vysvětlit, proč jsme nebyli v první půli nebezpeční. Totálně jsme to prohospodařili, nehráli jsme, co jsme chtěli. Už jejich první gól nás zmrazil a z naší druhé chyby hned dostaneme druhý gól,“ štvalo jediného ústeckého střelce Václava Proška.

V pátém domácím jarním zápase dalo Ústí teprve druhý gól. „Strašně se nadřeme, abychom se vůbec dostali do pořádné šance, pak je to o proměňování. Na tréninku se na to zaměřujeme, ale nepadá nám to tam,“ krčil rameny Prošek.

Kdyby prostějovský fantom venkovních hřišť úřadoval také doma, tak prohání i vedoucí Hradec Králové v boji o ligu. „My ty cíle nemáme od začátku sezony na nějaké umístění, pro nás jsou především důležité výkonnostní cíle – pracovat s mladými a hrát líbivý fotbal,“ říká Šustr. „Ale chtěl bych vyhrávat i domácí zápasy,“ ujistí.