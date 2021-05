Prostějovští loupežníci venku září, doma strádají. A Hradec je blízko lize

Přestože poslal domácí v úterním šlágru druhé ligy v závěru půle do vedení, po něm i nadále platí: prostějovští loupežníci jsou stoprocentní na hřišti soupeřů, na tom vlastním však sotva poloviční. A Votroci už mohou téměř slavit postup.

Prostějov - Hradec Králové 1:2.

Východočeši po obratu protáhli vítěznou sérii na devět zápasů a opět se přiblížili nejvyšší soutěži.

V čele neúplné tabulky mají náskok jedenácti bodů před druhou Líšní, která odehrála o jedno utkání méně. „Hodně jsme si pomohli, navíc v příštím kole hraje Líšeň právě s Prostějovem,“ podotkl Ondřej Prášil, asistent hlavního hradeckého kouče Frťaly. „Zápas nám ukázal, jak kvalitní tým máme, předvedli jsme výborný výkon.“

V prvním poločase hosté slibné šance ještě zahazovali. Královéhradecký kapitán Vlkanova své předchozí zaváhání napravil v 51. minutě a po individuální akci vyrovnal.

Za necelou čtvrthodinku otočil skóre Dvořák střelou po odraženém míči a navrátilec ze Sigmy se trefil ve čtvrtém duelu po sobě.

Hanáci protáhli čekání na domácí výhru na tři kola. „O porážku ani tak moc nejde, horší je, že jsme to zase soupeři usnadnili, že se nezkušenost zase projevila,“ litoval prostějovský trenér Pavel Šustr. „Nedohrajeme některé souboje, nezpevníme se v obraně. Dáme gól a místo toho, abychom využili, že Hradec je na chvíli dole, začneme se s nimi někde žďuchat, potom uděláme chyby a ty nás nakonec stojí body. Kluci se to ale časem naučí.“

Zatím však platí, že mladému prostějovskému týmu více sedí hra na půdě soupeřů, kde naplno využívá rychlostních předpokladů v brejcích. Hanáci na půdě protivníků v sezoně ještě neprohráli, v novém kalendářním roce dokonce pokaždé zvítězili. Z venku posbírali devět výher ze svých jedenácti. „Série je to nádherná. Nikdy jsem nic takového nezažil. Ani jako hráč,“ komentoval anomálii Šustr.

Kdyby se do tabulky počítaly jenom venkovní zápasy, Prostějov by soutěži s tříbodovým náskokem na Hradec dominoval. Leč doma se modrobílí trápí. Z jedenácti utkání vyhráli pouze dvě a pět prohráli.

„Mrzí mě, že naše výsledky nepotvrzujeme doma. Zbytečně na sebe vytváříme tlak a dostáváme se sami sobě do hlav,“ míní Šustr.

„Doma bychom měli sbírat body. Vždy to na nás dopadne. K tomu přidáme neproměněnou šanci nebo nějakou chybu a prohráváme,“ podotkl Jakub Kopřiva, který z pozice středního záložníka zaznamenal osm gólů a je nejlepším střelcem týmu. „Na osobní statistiky se trochu dívám. Jsem rád, že mi to padá. Prostě se snažím chodit víc do koncovky.“

I když Prostějov mohl v případě výhry nad Hradcem ještě stáhnout manko na sedm bodů a zabojovat o postup, úkolem Hanáků to není. „Před začátkem jsme takové cíle neměli, teď nás to ale trochu štve. Proměnit doma pár šancí, tak bojujeme s Hradcem o první flek,“ připustil Kopřiva.

„První liga mě láká. Trenéřinu bych nedělal, kdybych nepomýšlel na ty nejvyšší mety. My si ale před sezonou stanovili jiné cíle a na těch se snažíme primárně pracovat,“ pravil Šustr, který se dostal i do hledáčku ligové Sigmy.

Ostatně hned čtyři mladé sigmáky na hostování v úterý postavil.

Radovali se však Hradečtí, kteří oplatili soupeři podzimní porážku 0:1. I tak mají prostějovští loupežníci nakročeno k překonání milníku: v historii samostatné České republiky neskončili v druhé lize lépe než osmí. Pravděpodobnost, že maximum z roku 1996 vylepší, je značná. Matematicky už nemohou skončit hůř než na deváté příčce.