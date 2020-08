Líšeň po vítězném derby s Blanskem den vedla druhou ligu

Penalta pro domácí!

Ale kdo ji zahraje?

„David Krška si s poraněnou nohou nevěřil. David Pašek byl faulovaný, takže mu nepsané pravidlo kopat nedovolilo. Honza Silný to vzít chtěl, ale minule nedal, takže jsem šel já,“ líčil po utkání Jaroslav Málek, nečekaný exekutor.

Ránu zatočil perfektně k pravé tyči a Pavel Halouska, donedávna brankář Líšně, na míč nedosáhl. Líšeň se vyrovnáním uklidnila, začala na hřišti excelovat a nováčka z Blanska vyškolila poměrem 4:1.

Vysoká výhra rozjásala nabité tribuny a Líšeň poslala na jeden den do čela druholigové tabulky.

Stalo se tak po už druhém obratu Líšně v začínající sezoně; před týdnem se podobně blýskla v Třinci při výhře 3:2. Otáčet zápasy se přitom týmu v minulé sezoně nedařilo.

„Už před inkasovaným gólem jsme měli šanci a samotná branka Blanska nás spíše nakopla, než srazila. Do vyrovnání jsme si vytvořili snad čtyři neskutečné obrovské šance,“ hodnotil trenér vítězů Milan Valachovič. „Na jaře jsem říkal, že jsme si nesli bodový baťůžek z podzimu, že si pořád zvykáme na soutěž a sbíráme zkušenosti. Teď se nám to vyplácí. Obrovskou kvalitu přinesly naše dva kraje, kde jsme měli v minulosti trošku problém. Mužstvo jsme zkvalitnili a získali jsme i nové zkušenosti,“ lebedil si kouč. Pochvaloval si hlavně produktivní útočnou dvojici Jan Silný – Marek Szotkowski, která si připsala další dva zářezy.

Pohody u soupeře si všiml také blanenský trenér Oldřich Machala. Právě klid ve svém táboře je něco, co postrádá. „Prohráli jsme zaslouženě. Domácím jsme to umožnili hrou od 25. minuty dál. Couvli jsme, dostali jsme je na koně a oni nás jednoznačně přehráli,“ čílil se po utkání. „Prohráli jsme snad každý souboj. Nákopy nás vždy přeletí, nebo si hráči dávají přednost. Dostali jsme ránu a musíme se z ní brzo vzpamatovat,“ dodal.

Do reprezentační přestávky jdou týmy z regionu s hodně odlišnou náladou. Líšeň se vyhřívá na druhém místě tabulky. Do včerejšího vítězství Žižkova s Vyšehradem soutěž dokonce vedla. „Hned jsem si to i vyfotil. Je to super. Říkali jsme si, že musíme chytit začátek, že loni jsme to táhli euforií, a diváci, kteří nás tlačili vpřed, teď chodit všichni nemohou. Na začátku sezony jsme si říkali, že bychom chtěli šest bodů z prvních tří zápasů, jelikož los byl pro nás dobrý. A máme je už před zápasem s Varnsdorfem,“ radoval se Málek.

Blansko coby nováček z dvou úvodních kol vytěžilo ve venkovních utkáních jeden bod, a zatímco v premiéře v Prostějově sahalo po výhře, v Líšni bylo bezzubé. Umocnila to absence vykartovaného ofenzivního tahouna Harise Harby, místo něhož se vedení klubu pokouší získat Jakuba Šašinku z Baníku Ostrava. Do Líšně to ještě nestihlo.

„Čekal jsem, že budeme mít úplně jiný vstup do prvních zápasů. Zkušenosti klubu sice chybí, hráči je ale mají. V přípravě jsme sice hráli krásný fotbal, ale liga je úplně o něčem jiném. Dokud podle toho nezačneme hrát, tak budeme mít problém,“ uvědomuje si obránce Radek Buchta. Po přestávce jeho celek přitom čeká velká výzva v podobě pražské Dukly.