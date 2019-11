Fotbalisté Jihlavy protáhli sérii výher, navíc je kouč vezme na husu

„Povedlo se, už máme pěknou šňůru domácích výher,“ radoval se jeden z nejzkušenějších jihlavských fotbalistů Lukáš Zoubele, který se v pátek na úspěchu Vysočiny podílel jedním gólem.

Vstřelit však mohl minimálně dva. Ve druhé půli se objevil zcela sám před vlašimskou brankou. „Trochu mi to tam odskočilo, ale i tak musím podobné situace proměňovat. Naštěstí dal dva góly Smejky (Tomáš Smejkal – pozn. red.),“ usmíval se Zoubele.

Z osmi domácích zápasů v podzimní části soutěže dokázal jihlavský tým vydolovat všech 24 bodů, navíc svým soupeřům v průměru nastřílel tři góly na jedno utkání. Hráči tak pro přilákání diváků do hlediště víc udělat nemohli. Skutečnost je ovšem taková, že návštěvnost na stadionu v Jiráskově ulici dál zůstává hluboko za očekáváním.

„Chtěl bych poděkovat všem věrným fanouškům, kteří nás chodí pravidelně podpořit,“ vzkázal zhruba tisícovce příznivců hlavní kouč jihlavského A-týmu Radim Kučera.

Ten měl po skončení zápasu s Vlašimí radost nejen z dalších tří bodů, ale také z toho, že tentokrát jeho svěřenci nedopustili žádné drama. „Myslím, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Klukům musím poděkovat,“ hlásil.

Ovšem nejen poděkovat – svým svěřencům bude muset zaplatit i večeři. A dokonce možná hned dvě naráz. Dva ze čtyř gólů totiž padly po standardních situacích.

„Asi přijdu o prémie, ale pozvat je budu muset. Zřejmě vymyslíme nějakou husu,“ prozradil Kučera.

Chyběla jen hlava

Kouč mohl být konečně spokojený na sto procent, minimálně gól Petra Tlustého totiž splňoval jeho představu o ideálním proměnění šance z rohového kopu.

„Jo, Peťa to tam perfektně narval,“ ocenil Tlustého trefu, která znamenala vedení Vysočiny 3:1.

Však se také autor přesného zásahu se spoluhráči na hřišti radoval velmi výrazně a dlouho.

„Sice nám to trvalo, ale konečně jsme ten gól ze standardky dali,“ usmíval se Tlustý. „Jenom měl být hlavou, aby to bylo na sto procent. Ale to je jedno.“

Na jaře však trenér plánuje protiútok. „Dostanu je trochu pod tlak. Pokud v prvních pěti zápasech nedají gól ze standardní situace, tak naopak oni budou muset pozvat celý realizační tým, včetně všech zaměstnanců klubu,“ prozradil Kučera. „No co, musí být přece nějaká zpětná vazba. Nejde to brát jen jedním směrem,“ usmál se.

Svému týmu v souboji s Vlašimí věřil, zároveň však měl i lehkou obavu. Využít totiž nemohl kvůli zdravotním problémů Stanislava Klobásu ani Lamina Jawa.

„Tím pádem nám chyběla polovina gólů – Standa jich má na kontě 9 a Lamin 5. To se těžko nahrazuje, ale dokázali jsme, že máme sílu i v ostatních hráčích, kteří to vzali na sebe,“ pochvaloval si trenér.

Na podzim čeká Vysočinu už jen jedno utkání. Hrát se bude ale až 22. listopadu po reprezentační pauze. Jihlava se představí ve Vítkovicích.

„Zatím jsme venku naplno bodovali jen v Třinci, a to je málo. Proto budeme chtít z Vítkovic tři body,“ ujišťoval Tlustý.